Мэрия Челябинска ответила на замечания ГИБДД по ремонту Комсомольского проспекта

Часть работ на транспортной артерии еще не завершили

Накануне в Госавтоинспекции города озвучили замечания по ремонту Комсомольского проспекта в Челябинске. В ведомстве заявили, что с ними не согласовали реконструкцию. Кроме того, анализ аварийности с августа по октябрь 2021 года показал, что количество ДТП на Комсомольском проспекте увеличилось, отметили в ГИБДД. В мэрии официально ответили на эти замечания.

На Комсомольском проспекте проводились работы по пяти муниципальным контрактам. От улицы Чичерина до Чайковского смонтировали островки безопасности, заменили покрытие проезжей части, нанесли горизонтальную разметку, частично отремонтировали тротуары, заменили бордюры, устроили газоны в разделительной полосе и обособили парковки.

От Свердловского проспекта до улицы также заменили покрытие проезжей части, нанесли разметку, отремонтировали тротуары и бортовые камни, обустроили газон. От улицы Каслинской до улицы Чичерина заменили светофоры, заменили и установили дорожные знаки. На участке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского нанесли дорожную разметку с учетом выделенных полос. Часть работ завершат до 15 декабря.

«Часть мероприятий до настоящего времени не завершена. Соответственно, статистика аварийности, приведенная ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску за период с августа по октябрь текущего года (во время проведения работ на объекте) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, некорректна. В адрес комитета дорожного хозяйства по недостаткам в содержании дорожных знаков и разметки поступало предписание ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску (номер 1292 от 08.11.2021) о демаркировке горизонтальной дорожной разметки на участке Комсомольского пр., Свердловского пр. до ул. Чайковского. Мероприятия были выполнены в установленный срок», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также в мэрии сообщили, что других документов о недостатках ремонта от ГИБДД не поступало.

Напомним, на Комсомольском проспекте в Челябинске в ближайшее время появятся камеры контроля за выделенными полосами для общественного транспорта.

