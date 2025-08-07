Директора челябинской управляющей компании суд отправил под домашний арест

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Гендиректора управляющей компании «УКИКО», получившей в управление почти 600 домов в Челябинской области, Центральный районный суд отправил под домашний арест до 6 октября. Прокуратурой Челябинской области поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, на директора скандальной управляйки в Челябинске возбудили уголовное дело. Компания «УКИКО» (зарегистрирована в Московской области) взяла под управление почти 600 домов в Челябинской области, в том числе в областном центре — более 300 аварийных и нерентабельных многоэтажек, среди которых и дома в Немецком квартале ЧМЗ.

Управляйка выставляла жильцам гигантские счета за содержание и ремонт, однако по факту дома не обслуживала.

Всего собственники жилых и нежилых помещений в указанных домах оплатили коммунальных услуг более чем на 1 миллион рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.