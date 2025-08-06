Директор УК, обслуживающей почти 600 домов в Челябинской области, похитил более 1 млн рублей

ООО «УКИКО» выставляло жильцам счета за содержание и ремонт, однако работ не проводило

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере обслуживания многоквартирных домов. В отношении директора скандальной управляйки — ООО «УКИКО» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-центр СУ СКР по региону.

По данным на июль 2025 года, ООО «УКИКО», зарегистрированное в Московской области, обслуживало многоквартирные дома в Златоусте, Карталах, Коркино, Миассе и Челябинске. В частности, в областном центре компания взяла под управление более 300 аварийных и нерентабельных многоэтажек, в числе прочих — дома в немецком квартале Металлургического района.

«Коммунальщик подозревается в том, что с ноября 2024 года по июль текущего, не исполняя возложенные на него обязанности по управлению 558 многоквартирными домами, не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества, тем не менее направлял жильцам и собственникам нежилых помещений счета, которые люди добросовестно оплачивали», — рассказали в пресс-центре СУ.

Всего собственники жилых и нежилых помещений в указанных домах оплатили коммунальных услуг более чем на 1 миллион рублей, которые были похищены.

В настоящее время следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области фигурант задержан, проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.