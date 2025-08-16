Антон Алиханов оценил производство челябинского завода «Электромашина»

За год предприятие нарастило выпуск продукции благодаря новому оборудованию

Сегодня, 17 августа, глава Минпромторга России Антон Алиханов продолжает работать в Челябинске. С губернатором Алексеем Текслером он посетил завод «Электромашина» и АО «Сигнал», где ознакомился с работой оборудования, приобретенного при поддержке ведомства в рамках программы технического перевооружения НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех), сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В прошлом году в литейном цехе ввели более 10 единиц оборудования и внедрили 4 роботизированных комплекса литья. Это позволило нарастить выпуск продукции и улучшить ее качество.

В цехе гибкого автоматизированного производства ввели в эксплуатацию около 20 единиц оборудования. Среди них — станки для фрезерной обработки сложных крупногабаритных корпусных деталей.

Антон Алиханов приехал в Челябинск с официальным визитом накануне, 15 августа. Глава Минпромторга России оценил производство челябинских троллейбусов, мощности цеха «Высота 239». Министру также показали криогенные испытания на «Станкомаше» и производство двигателей на ЧТЗ. После посещения предприятий Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер рассказали о перспективах развития роботизации в регионе, а также обсудили развитие промышленности.