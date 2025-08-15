Антон Алиханов и Алексей Текслер рассказали о перспективах развития роботизации

Особое внимание планируется уделить подготовке кадров для отрасли

В завершении посещения крупных промышленных предприятий Челябинска сегодня, 15 августа, состоялось общение с журналистами главы Минпромторга РФ Антона Алиханов и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Вопросы касались в основном перспектив развития роботизации.

«Главным для меня желанием приехать в Челябинск было все-таки посещение Завода Роботов и осознание того, что нужно еще сделать, чтобы придать роботизации ускорение. Регион предоставляет новые возможности для предприятий в ОЭЗ „Южноуральская“, и наша задача поддержать те проекты, которые будут размещаться там. Речь идет о создании „темных производств“, полностью роботизированных цехов», — сказал Антон Алиханов.

Он особенно подчеркнул важность работы по подготовке кадров для отрасли:

«Меня радует, что я в Челябинске вижу не только железо, не только решения по программному обеспечению, но и работу над будущими кадрами. Тот же Завод Роботов приступил уже к производству продукции, на которой будут учиться молодые ребята из школ и техникумов. Отмечу, от позиции руководства региона и работы команды правительства очень много зависит», — отметил он.

Глава региона Алексей Текслер отметил, что челябинские компетенции в сфере роботизации во многом уникальны:

«Наши компетенции в сфере развития роботизации уникальны, и, самое главное, мы готовы их развивать. Мы говорим о новых проектах, о том, как открыть больше производств современных, уникальных. Южный Урал исторически сильный промышленный регион, у нас есть стратегические предприятия, которые работают еще с советского времени. Кстати, они тоже совершенствуются, модернизируются, являются лидерами в своей сфере. Но сейчас мы занимаемся абсолютно новыми, уникальными направлениями — промышленная робототехника, роботизация — поскольку это будущее страны. Наш регион — опорный край державы. Никогда нашу страну не подводили и не подведем», — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня глава Минпромторга Антон Алиханов работает в Челябинске. Совместно с главой региона Алексеем Текслером он посетил ведущие промышленные площадки областного центра Южного Урала. На Заводе Роботов министр промышленности и торговли РФ провел совещание Набсовета ФРП, где были подведены итоги работы организации за 7 месяцев.



