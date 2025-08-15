Антон Алиханов оценил мощности челябинского цеха «Высота 239»

Глава Минпромторга РФ вместе с губернатором посетил ряд предприятий ТМК

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетил ряд предприятий ТМК, расположенных на территории Челябинского трубопрокатного завода. Гостям рассказали о производстве труб большого диаметра, передовых технологиях, а также показали процесс создания металлургической продукции, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Первой точкой на территории Челябинского трубопрокатного завода стало предприятие «ТМК Стальные технологии». Там выпускают штампосварные детали трубопроводов и оборудования для различных отраслей. Продукция востребована в энергетике, машиностроении, в том числе тяжелом, и металлургии. Предприятие работает на площадке Челябинского трубопрокатного с 2015 года.





Следующая точка — цех «Высота 239». На площадке, которая работает по технологии белой металлургии, уже 15 лет выпускают одношовные трубы большого диаметра. В 2010 году цех запустил президент России Владимир Путин. Его название связано с расположением — он выше остальных трубных заводов в мире — на высоте 239 метров над уровнем моря.





Челябинские трубы могут использоваться при прокладке трубопроводов через местности со сложными климатическими условиями, а также для строительства портовых берегозащитных укреплений.





Трубы с Южного Урала использовали при создании объектов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года. Цех «Высота 239» посещают промышленные туристы. Производство увидели уже около 300 тысяч гостей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что свою работу в Челябинске министр промышленности и торговли РФ начал с заседания Наблюдательного совета ФРП. Позже Антон Алиханов вместе с губернатором Алексеем Текслером посетил «Завод роботов» и завод городского электротранспорта «Синара».