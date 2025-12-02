«Уралвагонзавод» открывает новое направление подготовки юристов в ЮУрГУ

Концерн Ростеха запускает целевую программу обучения в челябинском вузе

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) и Южно-Уральский государственный университет заключили соглашение о подготовке юридических кадров. Документ подписан на Промышленном форуме в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соглашение предусматривает комплексную подготовку специалистов: целевое обучение студентов-юристов, организацию производственной практики, стажировки на предприятиях концерна, последующее трудоустройство выпускников с быстрой адаптацией.

«УВЗ — один из крупнейших обладателей патентов в составе госкорпорации. Мы уделяем большое внимание надежной юридической защите своих прав и интеллектуальной собственности. Для подготовки высококвалифицированных специалистов в области права для нашего концерна заключаем подобные соглашения с ведущими вузами страны. Сотрудничество с Южно-Уральским университетом даст возможность формировать собственный кадровый резерв, начиная с этапа обучения студентов»,— подчеркнул заместитель генерального директора по правовому обеспечению УВЗ Роман Васиян.





«Подписание соглашения расширяет наше взаимодействие в рамках подготовки экономистов и юристов, в частности по направлению „Юриспруденция“. Кроме этого, с НПО „Электромашина“ нас объединяет ряд научных проектов, которые помогают нам обновлять и усиливать содержание образовательных программ. Подписание соглашения расширяет их перечень, а также активизирует задачи по совместным научным и научно-техническим проектам»,— отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

В рамках сотрудничества специалисты концерна будут курировать студентов. Предусмотрено наставничество. Планируется совместная разработка учебных программ. Также будут созданы новые нормативно-правовые документы.

Программа вписывается в общую стратегию Ростеха по подготовке кадров. Госкорпорация сотрудничает более чем с 140 вузами страны, из которых 20 являются опорными.