Антону Алиханову показали криогенные испытания на «Станкомаше» в Челябинске

Глава Минпромторга ознакомился с производственными мощностями «КОНАРа»

Губернатор Алексей Текслер продолжает знакомить министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с передовыми предприятиями областной столицы. Следующая точка — индустриальный парк «Станкомаш» (входит в состав промышленной группы «КОНАР»). Здесь главе Минпромторга продемонстрировали слив металла из дуговой сталеплавильной печи в ковш и криогенные испытания арматуры, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В этом году «Станкомашу» исполнилось 10 лет. Индустриальный парк первый в Челябинской области, а в федеральном реестре — пятый. Антон Алиханов ознакомился с его работой.





11 резидентов «Станкомаша» образуют полный цикл производства: от собственной стальной заготовки до испытаний готовой высокотехнологичной продукции для машиностроения. На предприятии создано более шести тысяч рабочих мест.





Промышленная группа «КОНАР» работает в стратегически важных энергетике и нефтегазовом секторе, развивает судостроение, полностью локализовав производство гребных винтов СПГ-танкеров арктического класса.





Ранее писали, что свою работу в Челябинске министр промышленности и торговли РФ начал с заседания Наблюдательного совета ФРП. Позже Антон Алиханов вместе с губернатором Алексеем Текслером посетил «Завод роботов», завод городского электротранспорта «Синара», а также ряд предприятий ТМК.