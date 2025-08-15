Челябинское производство двигателей показали главе Минпромторга РФ

Знаменитый ЧТЗ проводит техперевооружение

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках рабочего визита в Челябинск посетил легендарное предприятие «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех). В сопровождении губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора Концерна УВЗ Александра Потапова он ознакомился с работой моторного производства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Антон Алиханов увидел цеха, где обрабатывают детали для дизельных двигателей и идет сборка готовых изделий, а также испытательные стенды. Министр оценил техперевооружение легендарного предприятия, которое ведется уже два года. Новые производственные линии вводят в эксплуатацию на разных участках предприятия.

Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов рассказал о серийных и перспективных моторах предприятия, работе «ЧТЗ-Уралтрак» в кооперации с другими предприятиями Концерна УВЗ по выпуску продукции для Минобороны России.





Главе Минпромторга также представили цеха высокоточных станков. Там работники ЧТЗ трудятся на станках с числовым программным управлением. Это новое оборудование позволяет точно и качественно обрабатывать около 2000 разных видов деталей.