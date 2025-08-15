Антон Алиханов и Алексей Текслер обсудили развитие промышленности Челябинской области

В регионе развивают как традиционные для Урала отрасли, так и новые производства

В рамках рабочего визита в Челябинскую область глава Минпромторга России Антон Алиханов провел встречу с губернатором Алексеем Текслером. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития промышленного сектора региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Открывая встречу, Антон Алиханов поблагодарил главу региона за насыщенную программу визита и отметил стратегическую важность Челябинской области для экономики страны:

«Конечно, это опорный регион для всей нашей страны со времён Великой Отечественной войны, переноса сюда большого количества производственных мощностей. А сейчас мы в новом этапе индустриализации, который связан с металлургией, с машиностроением, с нуждами оборонно-промышленного комплекса, диверсификацией», — сказал Антон Алиханов.

Министр выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и оказанию поддержки в решении сложных вопросов, связанных с укреплением и развитием промышленности региона.





Алексей Текслер представил Антону Алиханову подробный обзор промышленного потенциала области. Губернатор отметил положительную динамику роста ВРП за последние 5 лет, высокие позиции региона в национальном рейтинге инвестиционного климата и стабильный рост заработной платы. Были обозначены текущие экономические показатели, а также планы по реализации ряда крупных инвестиционных проектов.

«У нас в прошлом году был рекорд по инвестициям, порядка 550 млрд рублей. В этом году ряд наших крупных предприятий продолжают стройки, инвестиционная активность продолжается, хотя чуть ниже, чем в прошлом году, но все задачи, которые сегодня стоят по проектам, решаются», — уточнил Алексей Текслер.

Глава региона подробно остановился на реализации в регионе национального проекта «Производительность труда». В нём приняло участие 171 промышленное предприятие, и благодаря внедрению инструментов бережливого производства почти на 35% сократилось время протекания процессов, выросла выработка. А с 2020 года Челябинская область реализует региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда».

Благодаря этому предприятия, не прошедшие по критериям в нацпроект, за счёт регионального бюджета, могут повысить производительность труда на своих производствах.

Алексей Текслер добавил, что серьёзное внимание в регионе уделяется работе с федеральным Фондом развития промышленности. За последние годы поддержка оказана почти на 50 млрд рублей. Кроме того, за последний год в два раза увеличена капитализация регионального фонда развития промышленности.





Губернатор также сообщил о развитии промышленных кластеров, индустриальных парков и создании новых предприятий, в числе которых завод тяжелого машиностроения и завод прокатных валков на ММК. Отдельно была отмечена работа по развитию кадрового потенциала, включая программу «Профессионалитет» и создание сети инженерных классов.

Алексей Текслер выразил благодарность за поддержку Министерства промышленности и торговли и готовность к дальнейшему развитию промышленного потенциала Челябинской области, подчеркнув стремление региона не только сохранять исторически сложившиеся производства, но и активно развивать новые, перспективные направления, такие как робототехника.

«Мы делаем большой упор на роботизацию. В целом ставим перед собой задачу увеличивать количество роботов для достижения соответствующих национальных целей, поставленных Президентом страны. В Челябинской области создана Особая экономическая зона, где разместят современный роботизированные предприятия по производству газобаллонного оборудования, прицепной техники. Также планируем построить завод по производству осей, осевых агрегатов и ходовых систем для гусеничной техники. Есть ещё несколько проектов, которые находятся в переговорном процессе. Уже сейчас у нас выстроена комплексная система от образования до производства роботов и развития предприятий, которые занимаются интеграцией роботов», — подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня глава Минпромторга Антон Алиханов работает в Челябинске. Совместно с главой региона Алексеем Текслером он посетил ведущие промышленные площадки областного центра Южного Урала. На Заводе Роботов министр промышленности и торговли РФ провел совещание Набсовета ФРП, где были подведены итоги работы организации за 7 месяцев.

