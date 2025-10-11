В день рождения Челябинский театр кукол говорил о своих ровесниках

По случаю юбилея артисты подготовили спектакль-концерт о значении 1935 года для истории

Целых 90 лет — это вам не шутка. Такой почтенный возраст теперь у Челябинского театра кукол, вот только он как-то умудряется оставаться вечно молодым и полным сил. Театр находит время воспитывать новых актеров и, самое главное, влюбляет в себя разные поколения челябинцев. С чего же все начиналось? И кто еще появился на свет вместе с Театром Вольховского? Ответы актеры дали накануне, на премьере спектакля «1935. Ровесники». Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на показе.

К дню рождения артисты подготовились основательно: сами приготовили сюрприз для зрителей, сделали выставку первых кукол и позвали на праздник друзей. Перед началом спектакля артисты вспомнили своих «ветеранов» — бывших коллег, поздравили всех с юбилеем и сами принимали теплые слова. Например, поздравительное письмо театру прислал губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Сегодня репертуар театра украшают блестящие постановки для разновозрастной аудитории, в которых гармонично соединяются прекрасная игра актеров, глубина режиссерского замысла, интересный разговор со зрителем на важные темы. Благодарю всех действующих сотрудников и ветеранов театра за созидательную энергию, творческую самоотдачу, преданность выбранному делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, преданных зрителей и воплощения новых замыслов».

А еще работники театра получил подарки: грамоты и благодарности от министерства культуры области и администрации города.

Но самый главный сюрприз ждал всех в зрительном зале театра. Там перед многочисленными гостями развернулся спектакль-концерт «1935. Ровесники». Театр кукол решил говорить не о себе, а о тех, кто родился в тот же год, что было придумано в тот год или же какое значимое для истории событие произошло в 1935-м. Как пошутили в самом спектакле, это гениальная идея, ведь постановку можно будет сыграть и на 100-летний юбилей.

«Нам хотелось сделать спектакль, который бы стал репертуарным, а не просто разовой акцией. С нашим театром в один год появилось на свет много чего: и книг, и музыки, и людей. Мы решили все это объединить в один спектакль. Да, не каждый день такой юбилей происходит, но, с другой стороны, 91-летие и 89-летие тоже не каждый год, а раз в жизни. Поэтому мы относимся к этому просто как к дню рождения, как к Новому году. У нашего театра наступает очередной новый год», — поделился главный режиссер театра и автор постановки Александр Борок.

Личности подбирались самые известные, точно знакомые зрителям. Так, на сцене появились Людмила Гурченко, Олег Табаков и Лучано Паваротти, родившиеся в этот год. Нашлось место Прокофьеву, сочинившему в 1935 году легендарный балет «Ромео и Джульетта». А еще актеры вспоминали Фрэнка Синатру и Эллу Фицджеральд, которые тогда сделали прорыв в своей карьере, и даже клуб анонимных алкоголиков — забавно, но общество зародилось тоже в 1935-м.

Одновременно на стенах зала шли проекции с событиями, которые не попали на сцену. Такой небольшой ликбез для зрителей: в 1935 году открыли московское метро, Алексей Стаханов добыл рекордное количество угля, Чарли Чаплин спел «Бессмысленную песню» в картине «Новые времена», а в Челябинске запустили цинковый завод.

А еще в спектакле появляются основатель театра Павел Гарянов, главные режиссеры, актеры. Одновременно на сцене все время находятся актрисы, исполняющие роли медсестер.

«Мы являемся проводниками, принимаем новых людей, которые родились в тот же год, что и наш театр. На протяжении всего спектакля мы помогаем, следуем за персонажами, взаимодействуем с куклами», — поделилась актриса Елизавета Борок.

Кукол в спектакле действительно очень много. И есть даже такие механизмы, которые не использовались в театре до этого: марионетки с трехметровыми нитями. Как известно, марионетка считается самой сложной куклой, а на таких длинных нитях — тем более. Но артистам хотелось в такую значимую работу привнести как можно больше самых разнообразных систем.

Праздновать день рождения в театре будут еще несколько дней: 11, 12, 15, 16 и 17 октября. Но на этом история не заканчивается — спектакль войдет в постоянный репертуар. А история театра тем более не заканчивается — он все так же юн, свеж и полон сил на новые постановки, фестивали и гастроли.