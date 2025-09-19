Театр кукол и библиотека Маяковского будут знакомить юных челябинцев с искусством

Детям будут показывать спектакли и говорить о книгах

Детская библиотека Маяковского совместно с Театром кукол имени Вольховского решили познакомить юных челябинцев с русской культурой и миром книг. Так родился проект «Лаборатория слова: знай, читай» (0+), участникам которого будут играть спектакли, проводить мастер-классы и игры. Об этом рассказали в министерстве культуры Челябинской области.

«Мы хотим показать детям, насколько прекрасен мир книг и русского фольклора, каким увлекательным занятием является чтение. Это не просто развлечение, а целое приключение, которое объединяет поколения и дарит радость открытий», — поделилась заведующая отделом обслуживания младших школьников детской библиотеки Маяковского Дина Яценко.

Первая встреча цикла пройдет в воскресенье, 21 сентября, в Маяковке. Для детей проведут квест «Такие разные куклы» по истории театра кукол, краеведческую игру, мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол и закладок из фетра, а также покажут мини-спектакли от коллектива Челябинского театра кукол и постановку «Кот и Лиса».