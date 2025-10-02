Первыми марионетками Челябинского театра кукол были Аленушка и мухоморы

Они играли в спектаклях 90 лет назад

Ровно 90 лет назад, 2 октября 1935 года, свои двери открыл Челябинский театр кукол. До привычного нам здания тогда было еще далеко. Поначалу актеры играли в одной из комнат Дома художественного воспитания детей. Затем выступали в бывшей четвертой школе на Кирова, 52б. Но кукольные спектакли в Челябинске начали показывать за несколько лет до официального открытия театра. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал, кем были его основатели и как выглядели первые куклы.

Фото: teatrkukol74.ru/history/

Павел и Нина Гаряновы — с ними связывают рождение в Челябинске театра кукол. Они были артистами. Оба родились в южных широтах, затем стали актерами, позже судьба столкнула их на театральном пути. Павел Абрамович любил выступления с детства. По словам Марии Лукиной, племянницы его второй жены, еще мальчишкой он бегал за петрушечником, запоминал сценки и показывал их своим приятелям.

«Ему мама в детстве подарила Петрушку. А он был актером по натуре, мазался сажей и выступал перед друзьями. Он по следам ходил за петрушечником на все спектакли, с утра до ночи носил ему ширму, запоминал представления. И наутро ребятам повторял выступления сам», — рассказала Мария Лукина.

У пары было много гастролей, много городов, где пришлось поработать какое-то время. Они объездили почти весь Урал, но остались в Челябинске, который в послереволюционные годы выглядел не самым комфортным для жизни. Но именно это решение сыграло решающую роль в появлении здесь, одним из первых в стране, театра кукол.

Нина Гарянова любила куклы. Поначалу ее не приняли в драмтеатр, в который устроился муж, поэтому она решила создавать марионетки и перчаточные куклы и давать свои представления для детей: с морячком Борей, танцевавшим «Яблочко», цыганкой, балериной. Она шила, вырезала из дерева, делала папье-маше. Можно сказать, что из ее увлечения родились отдельные спектакли, которые шли на сцене драматического театра.

А потом они создали свой театр, поначалу он располагался в комнатке Дома художественного воспитания на перекрестке Свободы и Ленина. Там Павел и Нина поставили верстак, на котором изготавливали героев, там же репетировали. Постановкой, открывшей первый сезон театра кукол, стала «Каштанка». К сожалению, кукол с него не сохранилось. Но «живы» их ровесники, участники другой постановки, одной из самых ранних, — про гусенка, лису и девочку Аленку. По сюжету девочка должна была стеречь гуся Дорофея, но увлеклась сбором мухоморов и потеряла птицу. А гусенок тем временем наткнулся на хитрую лису.

Аленушка — марионетка, как и четыре мухомора. На лице девчушки отразились все прошедшие годы и буквально каждая работа с актером театра. Несмотря на немного уставший внешний вид, кукла могла бы отыграть еще несколько сезонов. Поразительно, насколько качественные материалы использовались при ее изготовлении: лицо из папье-маше (налепленных старых газет) немного облупилось, но сама форма все еще держится, платье не прохудилось, механизм марионетки все так же работает. На детализированных лаптях можно рассмотреть каждую полосочку, а под платьем у нее холщовый подъюбник.

«Гаряновы первых кукол делали у себя дома, прямо в квартире. Варили клейстер, рвали газеты, в том числе дореволюционные. Мне бутафоры сказали, что вот эти головки очень крепкие, что они еще сто лет прослужат. Папье-маше расписано художником. Мухоморы — это тоже своеобразные куклы, марионетки на нити с утяжелением, чтобы они могли танцевать. У меня дети интересовались, не спрятаны ли внутри червонцы старинные», — пошутила Мария Васильевна.

Вместе с Аленушкой в спектакле была лиса. Она немного пострадала: «мех» стал не таким лоснящимся, пузо как-то похудело, а от хвоста остался один деревянный обрубок. Но так кукла кажется «живее», у нее появляется своя история. Ты видишь ее и представляешь, сколько лет она отдала театру, что повидала и сколько десятилетий ждала этого выхода в свет, сколько хотела вновь побывать в стенах театра.

Позднее театр перекочевал в район Главпочтамта на Кировке. Там артисты начали продумывать, какие спектакли и герои нужны публике. Так в театре появились два безымянных героя, которых Мария Лукина называет сладкой парочкой, кавалером и дамой (мужчина, по ее мнению, может быть Остапом Бендером). У кукол выцвели костюмы, немного облезли носы. Но им простительно — они несколько лет радовали взрослых и юных челябинцев. Это уже куклы на тростях — гапитах. Они могут присесть, привстать, помахать ручками, потанцевать.

Есть еще вот такой пионер. По словам Марии Лукиной, в театре в те годы были постановки, отражающие дух времени: о тимуровцах, Павлике Морозове. Скорее всего, он был героем одного из этих спектаклей.

«Он мальчик очень красивый, симпатичный. В то время, в 30-е годы, у детей развлечений особо не было, тогда только начинался кинематограф. И кукольный театр был для них тем же, что для современных детей интернет. И им нужны были пьесы с современными по тем меркам героями, например пионерами», — подчеркивает Мария Васильевна.

Был, конечно, и Петрушка. Есть легенда, что челябинский театр кукол начался с 200-летнего Петрушки, которого купили Павел и Нина Гаряновы у московского мастера. Вряд ли этой перчаточной кукле столько лет, но вековой юбилей она точно скоро отметит — это тоже один из первых артистов театра.

«Он самый пострадавший, его костюм моль проела в свое время. И на нем отразились следы трудовых рук актеров. Но эти куклы не реставрируются, ведь они великолепны тем, что на них все приметы времени сохранились. Они работяги, столько всего переиграли. С Петрушкой, например, был спектакль „Петрушка, ух, на льдину бух“ о приключениях на Северном полюсе», — поделилась Мария Васильевна.

Одна из самых красивых кукол — Пьеро. Возможно, он играл в какой-то итальянской комедии вместе с Коломбиной и Арлекином. Актер, который им управлял, надевал его на одну руку, а второй двигал длинными тростями, отвечающими за руки Пьеро.

Кота в сапогах, точнее на роликах, сделала, скорее всего, сама Нина Гарянова. А один из металлургических комбинатов региона подарил коту ролики.

«У меня в музее есть еще другие марионетки, они отличаются тонкой работой. А эта немножко грубовато сделана. Заметно, что это делалось уже здесь, в Челябинске, где еще не было таких хороших мастеров и таких средств. Зато было много железа на наших заводах, и кто-то из них, похоже, пожертвовал шарикоподшипники», — поделилась племянница основателя театра.

Мария Лукина привезла в театр девять кукол (и четыре мухомора) из своей коллекции, чтобы показать зрителям первых артистов. Они будут ждать челябинцев с 10 октября и до конца месяца в холле театра, на время празднования юбилея.

Напомним, к 90-летию в театре создают спектакль-концерт «1935. Ровесники».