На поверхности свежих фруктов часто остаются микробы, вирусы, а также частицы пестицидов и удобрений. Однако некоторые люди не моют те же яблоки, едят их без страха и не сталкиваются с последствиями. Гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала, почему кто-то может есть немытые ягоды и фрукты и не болеть.
Как рассказала Мария, в майские праздники она покупала клубнику и продавец предложил ей попробовать ягоду, но девушка отказалась. Мужчина удивился и ответил, что 17 лет торгует ягодами, ест их прямо с прилавка — и ничего с ним не случается.
Специалист объяснила этот феномен. Продавец ежедневно на протяжении долгих лет употреблял немытые ягоды, и его организм просто выработал резистентность — устойчивость к возможным инфекциям, передает портал informpskov.ru. Однако множество людей после таких дегустаций на рынках попадают к медикам с симптомами кишечной инфекции. У них такой защиты нет. Поэтому врач резюмировала: своим здоровьем лучше не рисковать.
Гастроэнтеролог также дала рекомендации по правильному мытью продуктов. Для фруктов и овощей не требуется использовать мыло или средства для мытья посуды. Наиболее эффективный способ удалить частицы пестицидов и бактерий с кожуры — механическое трение. Достаточно тщательно протереть продукты руками.
