Сломанный колодец закрыл челябинцам проезд мимо разобранных трамвайных путей

Для некоторых жителей Ленинского района дорога домой стала полосой препятствий

Жители дома № 56 по улице Дзержинского в Челябинске назвали дорогу домой настоящим квестом. Кран проломил плиту, по которой люди выезжали со двора, и теперь они лишились еще одного выезда. Рядом с домами ранее разобрали трамвайные пути, поэтому автомобилям приходится выезжать по поселковой части. Местные жители недовольны, по словам водителей, они ставят колышки на дорогах.

«Дополнительно еще раскопали дорогу — замена теплотрассы. Сейчас от дома остался один поворот», — рассказала автор обращения.





В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск» заявили, что жалоб к ним не поступало. И техника организации непричастна к сломанному колодцу.

«В районе дома № 56 по улице Дзержинского отсутствуют тепловые сети, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО „УСТЭК-Челябинск“. Ремонтные работы со стороны единой теплоснабжающей организации на данном участке не проводились, тяжелая техника по данному участку не проезжала. Обращений в АО „УСТЭК-Челябинск“ по данной ситуации не поступало», — сообщили в компании.

В мэрии Челябинска подтвердили, что на улице Дзержинского меняют трамвайные пути, и указали собственника разрушенного колодца — компанию «Ростелеком».





В «Ростелекоме» сообщили, что уже приступили к восстановительным работам и завершат их 8 мая. Тогда ограждения можно будет убрать, они не будут препятствовать проезду.

«Колодец кабельной связи был разрушен в связи с ремонтом трамвайных путей сторонней организацией. Работы проводились без согласования и без вызова представителей компании. В ходе проведения работ был совершен наезд тяжелой крупногабаритной техникой. В результате чего произошло обрушение плиты перекрытия. Для предотвращения несчастных случаев колодец огородили водозаливными дорожными барьерами, провал закрыт железобетонными пасынками. Составлен акт повреждения. Ситуация на контроле. В ближайшее время колодец будет восстановлен. На текущий момент инцидент не влияет на качество услуг связи для жителей города», — сообщили в «Ростелекоме».

В Челябинске этой весной случился настоящий бум на разломанные колодцы. Все случаи фиксирует администрация города.

«Нашли 46 поврежденных люков смотровых колодцев. Почти все они были восстановлены, а также были восстановлены колодцы, которые были выявлены неделей ранее. В общей сложности восстановили 81 смотровой колодец, из них силами ПОВВ — 34 колодца, „Эвиса“ — 31, УСТЭК — 16, „Ростелекома“ — 1», — рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев на прошедшем аппаратном совещании.