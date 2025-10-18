Евгений Цыганов приедет в Челябинск со спектаклем «Я — Сергей Образцов»

Показ намечен на декабрь

Актер Евгений Цыганов вернется в Челябинск уже в декабре. Он снова сыграет в Драмтеатре, но уже в спектакле «Я — Сергей Образцов». Этой новостью артист поделился с корреспондентами Первого областного медиахолдинга.

Постановку на Южный Урал привезет Театр кукол имени Образцова. Это спектакль-путешествие сквозь XX век, в котором оживают легенды театра и кино: Любовь Орлова, Лидия Русланова, Чарли Чаплин, Леонид Утесов, Федор Шаляпин. В основе спектакля лежит автобиография кукольника Сергея Образцова.

Директор Театра имени Наума Орлова Владимир Казаченко подтвердил эту новость. По его словам, показ ориентировочно запланирован на первые числа декабря.