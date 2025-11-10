В Челябинском театре кукол готовят премьеру «Балаганчик» по произведениям Блока

Спектакль ставит режиссер Виктор Плотников

В Театре кукол Челябинска в конце ноября появится новая постановка — «Балаганчик» (16+) по мотивам произведений Александра Блока. Автором идеи, режиссером и художником спектакля выступил Виктор Плотников.

Герои спектакля — Пьеро и Арлекин. Они бродят по мистическому Петербургу в надежде найти свой идеал — Прекрасную даму. Вот только найдут ли персонажи свою мечту или их поглотит город, стоящий на пороге нового, тревожного столетия? Музыка композитора Татьяны Алешиной, основанная на романсах начала прошлого века, куклы-механизмоиды и ассоциации перенесут зрителей в мистическую реальность.

«Александр Блок в пьесе „Балаганчик“ не пытается бороться с абсурдом жизни. Добро и зло, любовь и смерть, мечта и реальность неразделимы и вечны. А образы Пьеро и Арлекина, Коломбины и Смерти являются гранями нашего мира, в маскараде которого все одиноки, не поняты, уязвимы и пусты», — поделились в театре.

Премьера состоится 29 и 30 ноября на малой сцене. Затем «Балаганчик» покажут 2, 3 и 4 декабря.