В челябинской усадьбе Рябининых пройдет фестиваль современного театра и поэзии

В двухдневном «mini фесте»: музыкальные импровизации, читки и перформансы

29 и 30 июля в усадьбе Рябининых пройдет фестиваль искусств «mini фест» со спектаклями, музыкальным перформансом, театральной читкой и поэтическим вечером. Завершится все акустическим концертом солиста группы «Кирпичи».



Откроется «mini фест» 29 июля в 20:00 импровизированным концертом, основанным на диалогах Платона. Заранее заготовлены только фрагменты из работ греческого философа, его рассуждения о любви. Все участники — музыканты, вокалистка и танцовщица — будут импровизировать на ходу.





Фото: mini театр, vk.com/mini.theater

Музыканты зададут общую атмосферу. К звукам музыки добавится пение. А под получившееся произведение исполнят танец. Идти абстрактное рассуждение о любви будет изменяться на ходу и длиться ровно час.



В 21:30 вдохновленным гостям предложат самим сыграть музыку на этнических инструментах: барабанах, свирелях или глюкофоне. Уметь играть не обязательно, организаторы утверждают, что чувствовать и творить музыку сможет любой.





Фото: ЭтноДжемЪ, vk.com/ethnojamche

Второй день стартует в 12:00 с мастер-класса по медитации. Гостей будут учить слушать свое тело, погружаться в себя и освобождаться от информационного шума. Двухчасовую медитацию проведет актриса mini театра Екатерина Писарева.



В 15:00 состоится театральная читка с живым музыкальным сопровождением. Со сцены прозвучит пьеса «Плотник» Лидии Головановой, а параллельно музыканты создадут звуковое сопровождение из шума, фоновых звуков и электронных инструментов.

В 17:00 поэтесса Наталия Санникова будет читать свои стихотворения под аккомпанемент на фортепиано. За музыку отвечает челябинская пианистка Юля До, после поэтического эскиза в 19:00 она исполнит свои песни.

Юлия До, автор фото: Юлия Дунаева



Челябинские актеры в 21:00 сыграют спектакль «Пещерные мамы» про материнскую любовь. Четырех женщинах на сцене сидят у костра, говорят о жизни, плачут, смеются, поминают духов, и поют песни на татарском.

Спектакль "пещерные мамы", автор фото: Александр Исаков



Закроется фестиваль в 22:00 большим акустическим концертом Васи Васина, солиста и лидера российской рок-группы «Кирпичи», которой в этом году исполняется 25 лет.

Билеты на каждое мероприятие mini феста можно купить отдельно на сайте mini театра, но есть и единый билет на один день и на оба дня фестиваля.



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Возрастное ограничение: 16+