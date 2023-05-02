Tinder уходит из России

Главное приложение для знакомств прекратит работать 30 июня

Стало известно, что Tinder Match Group, владелец сервисов знакомств Tinder, Hinge и PlentyOfFish, свернет свою деятельность в России. В годовом отчете компании говорится, что «бренды ограничивают доступ к своим услугам в России, а к 30 июня 2023 года покинут российский рынок».



Такое решение связано с рисками для прав человека, которые, по мнению представителей компании, нарушаются в России и Россией.



Напомним, приложение для знакомств Tinder ввело первые ограничительные меры для пользователей из России еще летом 2022 года. Иностранный сервис пользовался популярностью у российских пользователей и входил в пятерку дейтинг-приложений для смартфонов.

