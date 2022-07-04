Иван Миневцев: «Челябинск готов к современной драматургии»

В Молодежном театре завершилась трехдневная режиссерская лаборатория «Контур Любимовки»

С 1 по 3 июля в Челябинском Молодежном театре проходила ежегодная лаборатория «Контур Любимовки» , темой которой стала современная драматургия. «Любимовка» — главный драматургический конкурс России, для читок и режиссерских эскизов в Челябинске были выбраны пьесы, вошедшие в шорт-лист этого года.В 2022 году режиссерская лаборатория впервые проходила не только в стенах Молодежного театра, но и на территории усадьбы Рябинина — новом культурном пространстве Челябинска, которое в последние месяцы притягивает события разного формата и уверенно претендует на мейнстрим: живой джаз, эко-ярмарка, выставки, зеленый маркет, философские и исторические паблик-токи и теперь — лаборатория «Контур Любимовки». Площадка оказалась удивительно благодарной и для театральных читок.

На две читки в усадьбе Рябинина места разобрали в часы

«Это самая масштабная лаборатория, из всех, что делал театр: и по количеству гостей, и по количеству пьес, и по количеству зрителей. Я вижу огромный отклик у города. На обсуждения остается больше половины зала, это круто. Такого не было еще год назад. Мы накануне немного волновались, что это будет междусобойчик: придут театралы, актеры и их друзья. Но видим, как ошиблись. Я думаю, мы раскачали город — в плане интереса к театру, особенно к современной драматургии. Мне кажется, это большое событие для Челябинска. Я просто счастлив»,

— главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев, не скрывая радости, говорит о главных итогах лаборатории.

Вторая, не менее важная удача лаборатории — отсутствие свободных мест на читки и режиссерские эскизы. Все эти события (четыре читки и встречи драматургами и четыре эскиза) принципиально бесплатны: записываешься — и приходи. Но даже записаться было непросто. Свободных мест в зале не было.

Иван Миневцев представляет читку пьесы Марии Малухиной «Море, звезды, олеандр» (режиссер Катерина Романова, ЧГИК)

«Мой сын сейчас в загородном лагере. Ему 15 лет. Я слушала пьесу и ловила себя на том, что мне нужно срочно и немедленно выезжать к нему. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Ваша пьеса — это повод для разговора. Тема секса до сих пор табуирована для родителей и подростками. Ваша пьеса дает возможность начать с ребенком этот сложный разговор»,

— с такими словами обратилась к драматургу Марии Малухиной одна из зрительниц после читки пьесы «Море, звезды, олеандр».

О чем были современные пьесы? История о трех челночницах, которые отправляются с товаром на глухой Север, сталкиваются с ненецкими духами и собственным прошлым (). Про столичную девчонку, которая приехала на родину хоронить отца, хотела обернуться за день, но застряла где-то в собственном прошлом, на трассе в чужой машине, еще и с телом отца (). О том, как два друга пошли ночью за сигаретами (). О том, как девочка в загородном лагере случайно стала свидетелем убийства (). О том, как страшно быть взрослым родителем маленьких детей («Родительский комитет», автор Татьяна Загдай).Все герои — наши очень странные современники: запутавшиеся, одинокие, несчастные и очень-очень знакомые. У них неказистые жизненные обстоятельства, горькие переживания, разочарования, фрустрация и поиски ответов на бессмысленные вопросы. У них все честно. Поэтому зрители готовы смотреть, сопереживать, негодовать, любить, обсуждать — и формат Лаборатории как раз дает такую возможность.Мария Малухина, московский драматург, которая специально прилетела в Челябинск из Софии, в ответ заметила, что это главное, чего ей хотелось:

После эскиза спектакля «Человек в закрытой комнате» (Татьяна Загдай) зрители устроили овации

актерам (в центре Ксения Скобелева) и режиссеру из Казани Радиону Букаеву

«К сожалению, еще много предубеждений в отношении современной пьесы: драматургия не такая, разговаривают не так и не о том. И режиссеры какие-то не те. Еще велико недоверие. Это феномен характерен для всего нового в искусстве, но особенно в XXI веке, когда границы между классикой и современностью стираются. Я должен заметить, что публика в Челябинске — отличная. На финальном эскизе („Друг мой“ — Ред.) не было ни одного свободного места. Да и на всех эскизах было так. Откликнулись темы, новые типы людей, новые типы текстов, новые смыслы, новые столкновения. Это результат огромной работы и знак доверия этому конкретному Молодежному театру»,

— отметил гость Лаборатории театровед, театральный критик Павел Руднев.





Из всех представленных на Лаборатории пьес режиссерская коллегия Молодежного театра выберет одну или две для постановки, но это решение станет известно позднее.— говорили зрители после эскиза «Друг мой» (постановка режиссера Артема Устинова, Казань).

Эскиз пьесы «Друг мой» (автор Константин Стешик, режиссер Артем Устинов)

«Если уж современная драматургия, то она должна быть связана с вербатимом. Все должно быть честно и прозрачно. Вербатим наиболее честно отвечает на запросы зрителей сейчас, потому что это кусок жизни. Мне очень нравятся документальные проекты, которые делает Театр Doc, я с ними с радостью сотрудничаю. Вербатим —история про дух времени»,

— считает Татьяна Загдай.

Пьеса «Человек в закрытой комнате» драматурга Татьяна Загдай вызвала больше всего эмоций, споров и острых реакций. Спектакль по этой пьесе играют в челябинской студии-театре «Манекен» , и ребята очень ждали автора, чтобы показать постановку. Татьяна рассказала, что предпочитает работать с документальным материалом и строит пьесы в технике вербатим: персонаж Костика для «Закрытой комнаты» — полностью реальный персонаж, персонаж главной героини Жанны собран из нескольких настоящих историй:

Драматург Татьяна Загдай

«Город готов к современной драматургии. Мы видим активное включение публики в работу Лаборатории. Мы чувствуем запрос. Выросли люди, которые готовы воспринимать такие пьесы и темы, которые поднимают современные драматурги. Это публика 20-25+. Молодые люди стали взрослыми и готовы разговаривать на сложные темы. Я испытываю счастье, на самом деле», — подвел итоги трехдневного марафона усталый главный режиссер Молодежки Иван Миневцев.

Иван Миневцев

Обсуждение после одного из эскизов

За три дня в работе Лаборатории приняли участие больше 900 человек.