В Челябинске 19 мая официально открывается музей мототехники «Мотоэпоха». Это абсолютно частный проект, в основе которого — жаркая любовь к мотоциклам.
В огромном зале на подиумах красуются мотоциклы. В коллекции их больше сотни, иллюстрирующих историю годов этак с 1930-х. Это мотоциклы и мотороллеры, скутеры, мотовелосипеды, единственный в стране почтовый мотоцикл, советские кроссовые, дорожные, военные, детские, японские, немецкие, советские, итальянские, английские. Есть например, австрийский PUCH 1938 года, откопанный возле Волгограда. Отреставрировать его невозможно — просто нет запчастей. Но для истории сохранить — бесценно.
Идея и воплощение музея «Мотоэпоха» принадлежит Николаю Авдееву, он с детства увлекается мотоциклами. Первый музейный экземпляр приобрел еще в 1986 году. О выставке тогда речи и не было, конечно.
«Из секции мотокросса в Троицке в 1986 году распродавали старую технику. Не раздумывая, я приобрел кроссовый ЧЗ-250, стоивший как подержанные „Жигули“, — мало кто меня тогда понимал. Разобрал до винтика, полностью отреставрировал — до сих пор прекрасно работает. Были самоделки и другие модели. Регулярно я находил разный мотохлам, из которого впоследствии были собраны еще несколько мотоциклов и мопедов», — рассказывает историю создания музея Николай Авдеев.
Долгие годы музей приводили в порядок. Сначала коллекция разрослась настолько, что в гараже не хватило места, пришлось занимать большой ангар на ЧТЗ. А потом появилась идея с музеем, чтобы на уникальную технику могли посмотреть такие же фанаты, школьники, студенты, жители города.
Удивительно, но большая часть музейных экспонатов на ходу, на некоторых можно даже покататься. Ремонтируют и реставрируют мототехнику в мастерской при музее.
Активно музей работает по субботам. В остальные дни проводят экскурсии только для больших организованных групп школьников, студентов и не только.
Музей «Мотоэпоха» располагается по адресу ул. Линейная, 86, к2. Лучше звонить и уточнять по времени работы 8-95-111-95-000.
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