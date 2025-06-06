В Челябинске выставка современных художников открылась в водонапорной башне

«Мы не можем выставить здесь картины, но можем поиграть светом»

В Челябинске, на улице Воровского, между современными зданиями притаилась узкая водонапорная башня 1911 года. Вход в нее всегда закрыт, а горожане передают друг другу смутные воспоминания о ней: «Вроде пожарные использовали», «Кажется, офис был какой-то», «Там внутри вода до сих пор в огромном баке». Сделать ее «ближе» к городу и горожанам решились арт-сообщество «Цоколь» и Исторический музей. Пока открыли выставку современного искусства, дальше — больше. Как выглядит башня изнутри и легко ли любому горожанину попасть в нее, выяснил корреспондент ИА «Первое областное».

Три этажа снаружи и четыре — внутри. Башня — на первой линии оживленной улицы, но ее никто не замечает. Она проработала всего несколько лет в начале XX века, а горожанам кажется, что ее закрыли совсем недавно, в «нулевые». Целый ряд иллюзий — оптической, коллективной памяти — добавляют башне шарма и притягательности. И она действительно притянула к себе целый пласт исследователей, художников и историков, которые готовы подарить водонапорке вторую жизнь. Полгода они исследовали башню вдоль и поперек, изучали архивы, собирали воспоминания горожан, преобразовывали свои ощущения во что-то творческое. Так появилась выставка «Пределы башни».

«По сути, одиночество и недоступность башни во многом связаны с тем, что люди до сих пор не придумали, что здесь могло бы быть. Потому что, какую бы функцию не придумали — нужен перечень необходимых условий, которые не совпадают с обстоятельствами башни. Но как мы с сокуратором Мариной Данкевич сейчас подчеркиваем, в искусстве все работают с такими материалами. У нас эксперты приезжали с идеями сделать баню или отель. Но у нас нет такого запроса в городе. А художественному сообществу, мы точно знаем, такая площадка нужна»,

— рассказала сокуратор проекта «Принцип башни» Анна Леготина.

На «Российской креативной неделе — Урал» эксперты поделились мнением, что в Челябинске современных художников практически нет, как и коллекционеров. «Принцип башни» ломает это утверждение.

В башне где-то трещинки на полу, где-то оторванные конструкции на потолках. Все это чинить будут по мере работы нового пространства. По словам кураторов «Принципа башни», многие челябинские проекты «схлопывались», потому что их руководители думали сначала привести площадки в порядок, а потом открываться — но так современный мир не работает, столько времени ни у кого нет. Поэтому башня запустилась в тех условиях, которые есть. Тем более что в 90-е здесь делали ремонт: видимо, какая-то фирма хотела открыть офисное помещение. Кстати, в начале XXI века башню передали Музею изобразительных искусств. Позже — Историческому музею, который пошел навстречу арт-сообществу и разрешил создать здесь место притяжения для молодых авторов.

Современные художники подготовили 12 световых работ. За картины браться не стали — в водонапорке не те условия, чтобы держать здесь полотна: душно, влажно.

«Нам важно было использовать в выставке именно свет, потому что это тоже такая метафора. Мы хотели эту башню подсветить, если не снаружи, то изнутри. И приоткрыть как-то ее дверь, чтобы все могли зайти посмотреть. Кому-то, может быть, интересна выставка, а кто-то просто на башню хочет сходить посмотреть. Но все работы посвящены истории башни», — рассказала сокуратор Марина Денкевич.

Первый этаж — про то, как авторы понимают башню. Начинается выставка с таймлайна водонапорной башни. Вот в 1902 году в Челябинске собрали комиссию для изучения вопроса о необходимости возведения водопровода. Вот в 1911 году на деньги горожан наконец построили и открыли водонапорку. А в 1920-е ее перестали использовать по назначению — так и осталась подвешенной во времени и пространстве, не нашедшая своего предназначения. Яркая голубая полоска света уходит сквозь года и спутывается на полу — кто знает, что ждет башню в будущем.

Здесь же располагается искусственное окно, созданное Лидией Степановой, — работа «Защищено» посвящена границам, решеткам, которые участники выставки переступили, чтобы попасть внутрь и в проект по переосмыслению культурного наследия. Рядом — две видеопроекции: на одной местный пироман поджигает соседние от башни дома (такая история была в начале XX века), на второй Ляйсан Азаматова читает конспекты с модулей «Принципа башни». Но, чтобы сохранить таинство, видео оставили без звука.

Последняя работа на этаже — световая проекция в виде корней дерева, напоминающих отпечаток пальца.

Второй этаж немного по-детски переливается серебром, розовым, желтым. Этот этаж посвящен мифологии башни. Например, художница Милена Микова решила, что башня может быть тотемным местом: есть башня — есть город, нет башни — нет города. А Надежда Шарова представила башню как 20-летнюю женщину, которую бросили, — водонапорка проработала по назначению не больше двух десятков лет. И вот башня плачет по своей судьбе, своему одиночеству.

Тут же — одинокая лестница, которая устремляется ввысь. Ее ступеньки не подсвечены, но это и не нужно: водонапорная башня и без ориентиров видит свой путь развития.

Самый крохотный этаж, третий, посвящен воде: вот склянки с цветущей зеленой водой, которую якобы проверяют на качество (работа Марины Рокмистровой), вот художник пьет на камеру воду, а вот замершее видео с краном, из которого, казалось бы, должна бежать вода, но она не идет — это «Мера времени» Ольги Антипиной. И совсем крохотный клубок переплетенных светящихся проводов авторства Дарьи Халимовой — как растение, пробивающееся сквозь башню. К слову, со стороны улицы на башне действительно растет дерево.

«Здесь, на этом этаже, скорость замедлена. Это очень похоже на самую башню, которая замерла: вот она в центре города, вот ее движение, но она замерла. Не умерла — замерла. А последний этаж в большей степени медитативный», — говорит Анна Леготина.

Завершается выставка на четвертом этаже светозвуковой инсталляцией «После воды». Ощущение, что стоишь под толщей воды, где-то на глубине, и слышишь китов. Именно здесь находился бак с водой, когда водонапорная башня работала по назначению.

«Это пространство, в котором некогда была вода. Сейчас мы находимся в ситуации „после“. Сейчас здесь есть мерцание. Мы подумали, это не только мерцание воды на солнце, а образ башни: в какой-то момент она была видна, в какой-то момент ее не замечали. И вот со временем она как будто замерцала, стала отличаться от другой архитектуры, ее стали замечать. Это мерцание —это культурологическое понятие, историческое, оно как раз описывает колебания башни: видно — не видно, живу — не живу, существую — не существую», — рассказала Анна.

Выставка будет действовать до конца июня, на групповые медиации по записи сможет попасть любой челябинец, главное — от 16 лет. Ничего такого запретного в искусстве нет, но для безопасности детей лучше не брать — высокие пролеты, узкие лестницы, низкие поручни... Примерно по этому принципу и группы на медиации собирают по 15 человек — больше просто не поместится и по правилам безопасности не пройдет.

В августе здесь откроется арт-резиденция. Авторы проекты надеются привлечь не только челябинцев, но и художников из других регионов: им будут оплачивать дорогу и проживание, гонорар и суточные — все по правилам Ассоциации арт-резиденций России.

«Мы предоставляем художнику возможность и помощь в его исследованиях, особенно если он хочет обратиться к нашему городу, его истории, мифологии. Формат резиденции — это программа поддержки художников, которые приезжают. У нас есть едва уловимый интерес во взаимодействии челябинских художников с кем-то приезжающим. Опыт показал, что, когда авторы работают с другими художниками, особенно более-менее признанными, это сильно запускает вдохновение и продлевает художественную жизнь в Челябинске», — поделилась Анна Леготина.

Для художников подготовят небольшие рабочие места со всем необходимым. Творить позовут челябинских художников и тех, кто как-то связан с городом — уже приезжал сюда или только хочет познакомиться с Южным Уралом. Главная мастерская будет на втором, самом комфортном для работы, этаже.

Подобный проект станет еще одной ступенькой в приближении культурного наследия к горожанам и городу, живущему в современном ритме. Интерес у горожан точно будет: авторы проекта уже рассказывают, что в открытую дверь башни стали частенько заглядывать и спрашивать, можно ли посмотреть, что внутри. Как будто расконсервированная водонапорка всколыхнула общественный интерес и взбудоражила любителей старины и культуры и просто любопытствующих горожан. Арт-резиденция встанет в одну строчку с мастерской «Культурный слой», «Усадьбой Рябинина». Вскоре к ним присоединится и центр современной музыки, который планируют открыть в доме Агрова-Кузнецова на пересечении Цвиллинга и Карла Маркса. К тому же арт-резиденция покажет, что в Челябинске развито современное искусство и здесь есть художники с уже наработанным именем.