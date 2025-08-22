В Челябинске откроют выставку с голландскими и фламандскими гравюрами XVII века

Экспонаты везут из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств

В Челябинском музее изобразительных искусств 28 августа заработает новая выставка, посвященная искусству Голландии и Фландрии XVII–XVIII веков. Экспозиция будет состоять из двух мини-разделов с гравюрами из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств.

Первая часть экспозиции — «Миф о „золотом веке“». Ее составят произведения, созданные голландскими мастерами, их последователями-копировщиками и европейскими художниками, принадлежащими к «голландской школе». Подразделы выставки будут посвящены пейзажу, анималистике, портретам, жанровым сценам, мифологическим и библейским сюжетам. Среди них — работы Антони Ватерлоо, «Юпитер и Каллисто» Герарда де Лересса, «Симон Киринеянин, несущий Крест Христов» Виллема ван вер Хауэна.

Вторая часть выставки — «Первый после Рубенса» — посвящена фламандскому художнику XVII века Антонису ван Дейку. В Челябинск привезут его серию «Иконография»: гравюры в смешанной технике офорта и резца. Ее составили портреты кардиналов, князей, меценатов и художников, в том числе Рубенса.

Новая экспозиция (6+) будет работать до 19 октября.