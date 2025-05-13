В Челябинске сохраняется дефицит современных художников

Пока претендентов на выход на международный рынок нет

О нехватке художников и резидентов арт-индустрии в Челябинске сегодня, 13 мая, сообщили на форуме «Российская креативная неделя — Урал». Основатель проекта «Челябинск человечный» Светлана Симакова отметила: в городе лишь единицы, кто мог бы выставляться на международных рынках, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам куратора направления «Современное искусство» и руководителя юнита HSE MUSEUMS LAB в Школе дизайна НИУ ВШЭ Пьера-Кристиана Броше, только 15 российских галерей выставляются на международном рынке. А вот о творцах из Челябинска, к сожалению, не слышно.

«Союз художников существует параллельно современному искусству, которое живет в западных галереях. По сути, публика для современного художника не важна, важны коллекционеры, которых очень мало. На всю Россию крупных коллекционеров наберется около 50 человек. Если никто не будет собирать работы, не будет современного искусства», — отметил Пьер-Кристиан Броше.

При этом авторы из Челябинска пытаются найти своего зрителя и покупателя. Но если не развивать региональный арт-рынок, невозможно выйти на международный.

Как решать проблему? Светлана Симакова заявила, что Челябинску необходим центр современного искусства. А сами художники должны работать с потенциальными амбассадорами и гостями из-за рубежа, которые могли бы увезти южноуральское искусство на свою родину.

Ранее о необходимости открытия в южноуральской столице масштабного арт-центра корреспонденту ИА «Первое областное» говорил директор Музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Напомним, челябинские художники сегодня сами рассказывают о себе и других авторах. Так, в городе ежегодно проходит проект «Квартиральня»: горожане могут прийти в мастерские художников и познакомиться с молодыми авторами, а арт-группы — узнать друг о друге. Также организаторы «Квартиральни» запустили временные выставки в кафе с работами, находящимися в частных коллекциях.