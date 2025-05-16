В водонапорной башне в центре Челябинска откроется сезонная арт‑резиденция

Здесь будут проводить камерные мероприятия для художников

Судьба водонапорной башни в районе ТРК «Урал» разрешилась: здесь запустят не публичное пространство, а арт-резиденцию с тематическими мероприятиями для художников. Площадка станет сезонной, интерактивы будут проводить в основном в теплое время года, сообщили в художественном сообществе ART1.

Это следующий этап работы с памятником истории, некое продолжение проекта «Принцип башни» по внедрению культурного наследия в современную жизнь мегаполиса. Запуск резиденции назвали «Башня 1911». Перед запуском арт-площадки водонапорку приведут в порядок. Сейчас же у челябинцев собирают мнения, с чем ассоциируется башня на улице Воровского, важна ли она для образа города и остались ли в семье какие-то воспоминания о работе башни в середине — конце XX века.

«Для этого будет заказана научно-проектная документация по сохранению культурного наследия, куда войдет рабочий проект, позволяющий осуществить ремонтные работы для дальнейшего функционирования площадки», — сообщили авторы проекта.

Летом в башне будут проходить камерные события для небольшого круга зрителей, преимущественно из профессионального арт-сообщества. Зимой резиденция будет переезжать в Исторический музей Южного Урала, где будут проводить лекции и встречи.

«Такая тактика, ввиду невозможности принятия большой аудитории непосредственно на объекте, позволит увеличить количество зрителей-интересантов и участников проекта», — пояснили в ART1.

Фото: художественное сообщество ART1

Кураторы проекта Анна Леготина и Марина Денкевич уже продемонстрировали локацию участнику «Российской креативной недели — Урал» и эксперту ВШЭ Пьеру-Кристиану Броше. Напомним, Пьер-Кристиан принял участие в нескольких сессиях, в том числе о монументальном искусстве. Также он обсудил выход челябинских художников на международный арт-рынок. В дискуссии прозвучало, что в Челябинске не хватает современных художников. Проект «Башня 1911» может стать доказательством, что арт-сообщество Челябинска существует и представлено молодыми перспективными авторами.