Челябинские художники приоткрыли двери в свою обитель

Здесь все: картины, фотографии, непонятные конструкции из металла и, конечно, котики

Хрупкая и нежная Анастасия, для которой участие в проекте — хорошая возможность выйти в свет. Человек-батарейка с красивой фамилией Чайка, способный разговорить даже самого молчаливого гостя. А еще галерея «Дыра» Никиты Морозова и «Моя хата с краю Чурилово» от Елены Исаевой и Полины Сырцовой. В Челябинске стартовал третий сезон необычного проекта, в котором художники запускают в свои мастерские и квартиры всех желающих. Наш корреспондент прониклась духом «Квартиральни» и побывала в гостях у нескольких героев, чтобы прийти и еще раз убедиться в том, что искусство и творчество челябинских художников по-своему уникально и многогранно.

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...Еду по навигатору, в который забила не название локации, а ее координаты. Упираюсь в дорожные работы и перекрытый участок улицы Котина. Перевожу взгляд на телефон — все-таки проехала поворот. Разворачиваюсь и заезжаю в небольшой тупик. Вокруг — грязь, машины, плачущие люди в черных одеждах. Все смотрят на меня пустыми глазами, на лицах вопрос: «Это еще кто? И почему в такой день в яркой розовой одежде?» И тут я понимаю, что попала в морг.

Это могло быть началом фильма ужасов, но нет. Напротив морга, в неприметном проезде, спряталась галерея современного искусства. Ее руководитель — Никита Морозов — один из художников, решивших принять простых смертных (то есть горожан, далеких от мира искусства) в свою обитель и показать, как создается арт. В своей «Дыре» напротив поминального зала (по-другому небольшое помещение с дырами в линолеуме, деревянными рамами и ледяными без отопления полами и не назовешь, название идеально подходит) он встречает с печеньем, чаем и разговором о том, почему решил открыть мини-галерею и какие «группировки» художников «орудуют» сегодня в Челябинске.

Никита — один из участников проекта «Челябинская Квартиральня». Это когда художники зовут других деятелей искусств, фанатов или просто неравнодушных горожан к себе в гости. Кто-то приглашает зрителей в мастерские, кто-то — прямо в квартиры, если работают все время из дома.

Проведу вас в святая святых деятелей искусства и поделюсь их и своим мнением, зачем городу «Квартиральня», которая существует вот уже два года. Правда, начну не с галереи Никиты, а с другой локации. Первой, в которой я побывала.

Мастерская Анастасии Вепревой

В галерее Ларисы Депершмидт я уже была, но мастерской художницы не замечала — видимо, такая «внимательная». А небольшой закуточек с красками, картинами и пуфиком, и правда, есть. Юная Анастасия скромно рассказывает о полотнах гостям и делится своим путем художника. Заниматься ремеслом она начала относительно недавно, первая попытка «выйти в свет» была всего год назад, но ее уже знают: каждый художник, у которого я побывала позднее, упоминал Анастасию в разговоре.

Птицы, жуки, тигры. Кажется, что ее интересы — анималистика в примитивном и наивном формате. Хотя можно найти и абстракции, и вышитые на ткани человеческие лица.

Анастасия создает свои работы прямо здесь, в небольшой бетонной коробке с бежевыми стенами. Иногда садится на скейт и прямо на нем катается из одного угла картины в другой, создавая новое полотно.

«Хочу показать закулисье нашего ремесла, чтобы люди видели не просто выставочное пространство, а то место, где все создается, где находятся какие-то смыслы. Я тут очень много просто стою и думаю: „Да боже мой, ничего не получается!“ А потом через два часа приходит идея. И я стараюсь свое пространство как-то украшать, оно, мне кажется, получается достаточно творческое, вдохновляющее. Пусть люди просто придут и посмотрят. Не многие же бывают в художественных мастерских», — рассказывает Анастасия.

Она взяла в руки масло семь лет назад (сейчас ей 24), но профессионально заниматься творчеством начала недавно. Между тем, на первом этаже галереи уже открыта ее выставка — «Никогда не пережитое». Это черно-белая инсталляция о ностальгии и воспоминаниях.

Мастерская Макса Чайки

Въезжаю в непонятную промзону. Охранник со злым лицом буравит взглядом: «Вы кто и куда?» На мое объяснение, что еду к художнику, он смягчается и даже рассказывает, куда идти. Поднимаюсь по его подсказкам и попадаю в мир человека-батарейки.

Макс Чайка встречает гостей пуэром, печеньками и непрекращающимся разговором. Он без вопросов начинает делиться историями создания своих работ. Вот на стене манифест, то есть Money Fest. А вот табличка, копию которой он повесил на одном из домов по Карла Маркса. Она посвящена челябинцу Никите Морозову.

«Он великий художник, вы обязательно посетите его мастерскую. Обожаю его!» — такими словами подкрепляет свой рассказ художник.

В мастерской настоящий художественный беспорядок: открытые исписанные тетради с перечеркнутыми строчками, стакан с покрасневшей от красок водой, книги по современному искусству, схемы, картины. Крекеры.

Командует парадом Максим — он с энтузиазмом делится своими идеями, объясняет каждую непонятную картину. И вот серия просто черно-белых фотографий превращается в историю блудного мужа (она о ссоре и примирении художника с женой). А вот фиолетовая голова с наушниками на глазах превращается в сатиру на современный мир: в древнем мире на лицо умершего клали монетки, а сегодня подойдут, кажется, беспроводные наушники. «АйХарон» — так назвал работу Максим.

— Почему вы решили принять участие в «Квартиральне»?

— Я хочу о себе заявить. И другим художникам, и простым людям. Сейчас все занимаются файн-артом, чисто живописью. А я хочу сказать, что надо вообще везде искать искусство.

Галерея «Дыра» Никиты Морозова

Холодно. Такая первая мысль посещает в мастерской Никиты. Вторая — атмосферно. Будто находишься в декорациях к бюджетной европейской картине не то о художниках, не то о монстрах, которые съедят тебя в конце фильма. Белые голые стены украшают небольшие полотна 20×20. Точнее — рамки с фотографиями или куски деревянных балок. Это выставка «Сохраненки».

Сам Никита не против поговорить не только о себе и своем пути, но и о челябинском арт-сообществе.

«Я когда начинал, все спрашивали, за кого я. Я не понимал сути вопроса, пока не узнал, что в городе есть несколько группировок, которые не воюют друг с другом, но держатся на расстоянии. Может, „Квартиральня“ их, наконец, сблизит?..» — размышляет Никита.

Принять участие со своей недавно открывшейся галереей («Все еще доделаем, доработаем, отопление проведем») он решил после «Квартиральни» прошлого года. Тогда его поразила атмосфера домов художников, то, что люди охотно идут в мастерские. И что деятели искусств и картину нарисовать могут, и пирог испечь. Продолжить эту традицию Никита решил тоже с чаем, угощениями и неприкрытым миром поиска вдохновения: где-то порванные коробки лежат, где-то стопки книг. Клей, линейки, срубы, крышки от творожного сыра. Для нас это мусор или простая канцелярия. Для художника — материалы и части будущего произведения искусства.

— Для вас «Квартиральня» — способ показать себя другим художникам и горожанам, а заодно рассказать о галерее. Но некоторые о вас уже знают. Максим Чайка передавал вам большой привет и рассказывал, что вы один из примеров того самого современного искусства вместе с Анастасией Вепревой.

— Да, с Максимом мы уже создавали совместные проекты, это была отличная работа. В промышленном гараже мы открыли выставку «Ок, спускайся по главной дороге, вниз до мусорных ящиков, там слева увидишь красный гараж». Хотели показать, что Челябинск — не только промышленный город, что жители могут настроить свой фокус на восприятие городского пространства как единого потока прекрасного. И что искусство есть даже в тракторе (он тоже был на выставке).

Домашняя выставка «Моя хата с краю Чурилово» от Лены Никто-Никак и Полины Сырцовой

Здесь я не смогла побывать, но Полину знаю давно — учились в одном вузе, я возлагала на нее часть своих полномочий главы медиацентра. Мастерская художниц — самая, я бы так сказала, квартиральная квартиральня. Это небольшая квартирка на краю Чурилово, увешенная скетчами, рисунками и открытками. Место, которое представляешь под словами «там, где живут художники».

Фото: Екатерина Калинина

На полу — яркий ковер, у окна — мольберт. На подоконнике — трехлитровка с надписью «Урожай 2023 г.» и пустыми блистерами от таблеток, спасающих от головной боли, изжоги, простуды. Есть здесь и свои разбойники: три кота — Мацумото, Васио и Масяня.

Фото: Екатерина Калинина

Это квартира Лены Исаевой, но на время проекта девушки объединились, чтобы показать свои работы на одной площадке. Сама Лена Никто-Никак серьезно заниматься искусством начала в далеком 2007 году, когда увлеклась азиатскими комиксами. К современному искусству пришла два года назад, сегодня проводит выставку своих работ, посвященных депрессии.

Фото: Екатерина Калинина

Полина творчеством занимается с детства: раньше ходила в художку, потом забросила, а сейчас возвращается в творчество, но уже не для себя, а для аудитории.

«„Квартиральня“ — возможность на несколько дней открыть мир художника, посмотреть на его работы без строгих рамок галерей, а в атмосфере уюта и теплоты, за легким разговором. Для себя я заприметила этот проект еще в прошлом году, но тогда была просто наблюдателем. Наверное, посещение „Квартиральни“ тогда послужило отправной точкой попробовать свои силы и решиться показать работы аудитории. Так как еще только изучаю и знакомлюсь с арт-сферой, такой формат был очень важен, чтобы понять, движешься ли ты в правильном направлении, отметить для себя, что еще нуждается в доработке», — откровенно говорит Полина.

Фото: Екатерина Калинина

Кстати, организаторы «Квартиральни» назвали Полину перспективной начинающей художницей. Так что будем следить, не прогремит ли ее имя на весь Челябинск через пару лет.

Организатор проекта Полина Сухова считает, что «Квартиральня» объединяет художников и горожан, создавая диалог через искусство. Для города это важный шаг в развитии творческой среды, культурного обмена и поддержания локальных сообществ.

«Для горожан — это возможность узнать свои районы с новой стороны, погрузиться в мир современного искусства, увидеть мастерские и творческие процессы, которые обычно остаются за кадром. А для художников — это шанс не только показать свои работы, но и повзаимодействовать с аудиторией, понять, как их искусство воспринимается за пределами галерей. Проект одинаково важен и тем, и другим: для одних это доступ к искусству, для других — возможность роста и обмена идеями», — поделилась Полина.

Организаторы называют «Квартиральню» ежегодным профилактическим мероприятием честности и готовности двигаться навстречу друг к другу. Это способ выявлять и знакомиться с возникающими самоорганизациями и художественными инициативами. Как по мне, «Квартиральня» — это, во-первых, способ развеяться для челябинцев: провести выходные не на диване, а в лаборатории, где проявляют пленки, в подвалах художников. Да даже измараться в грязи, но дойти до отдаленной маленькой галереи с неклассической живописью. Или поиграть в настолки с незнакомцами в квартире на окраине города. И не бояться, что ты не вернешься домой, потому что в квартире тебя схватят маньяки (хотя художники — те еще кадры, в хорошем смысле).

Во-вторых, это возможность узнать, что Челябинск живет искусством, подпитывает себя культурой и старается поспевать за своими городами-конкурентами, ставшими крупными площадками андеграунда и совриска. У нас есть не только галереи с полотнами XIX века, но и локальные сообщества, создающие искусство здесь и сейчас, те произведения, которые будут характеризовать нас через сотню лет.

Итак, ждем следующий год и следующих творцов, что примут у себя челябинцев. Быть может, за этот год появятся еще художники, о которых сейчас никто не знает.