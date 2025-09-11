Картины челябинской художницы покажут на ярмарке современного искусства в Англии

Марина Алтухова примет участие в маркете Affordable Art Fair

Работы челябинской художницы Марины Алтуховой выставят в Англии. С 15 по 19 октября картины предстанут перед зрителями лондонской галереи современного искусства MILADO Art Gallery.

В Англию отправятся свежие работы Марины, написанные в 2025 году в техниках живописи, графики и печатной графики. Все картины станут участниками ярмарки современного искусства Affordable Art Fair. Всего на маркете работы представят 114 галерей со всего мира.

Марина Алтухова обращается в своих работах к внутреннему миру человека: его неразрешенным конфликтам, незакрытым гештальтам и сторонам личности, которые не показывают на публике. Несмотря на тяжелые темы, Марина использует «легкие» цвета, соединяет в полотнах насыщенные краски и разнообразные техники.

Челябинка окончила художественный факультет Малайзийского университета в Куала-Лумпуре. До этого ее картины выставлялись в Москве и Челябинске, в том числе на выставках «Пробуждение» в КЦ «Артишок», «Зеркало сцены» в ГЭС-2 и «Дневники наблюдений» в Доме архитектора.





