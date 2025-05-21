Особняк Агрова — Кузнецова в центре Челябинска отреставрируют в «русском стиле»

Госкомитет охраны ОКН согласовал проект реставрации здания

Дому Агрова — Кузнецова в центре Челябинска вернут исторический облик, укрепят фундамент и подарят входную группу на улице Цвиллинга. Проект реставрации усадьбы уже согласовали, об этом сообщили в Госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Дом построили в 80-е годы XIX века в стиле эклектики: он сочетает черты архитектуры XIX и XX столетия. Фасады украшены барочными деревянными наличниками и выступами в виде колонн. На сегодняшний день одноэтажное деревянное здание на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса находится в аварийном состоянии: крыша и перекрытия требуют срочного ремонта, а до того как здание огородили сетчатым полотном, челябинцы успели накидать в пустующие окна мусор.

По проекту здесь разберут все сломанные и ветхие конструкции, укрепят фундамент и стены подвала, воссоздадут четырехскатную кровлю с металлическим покрытием и утраченные элементы фасада, отремонтируют водосточную систему и отвод дождевых вод в ливневку. Также благоустроят территорию вокруг и сделают пандус и парковку для маломобильных граждан. Судя по эскизам, особняку также вернут утерянный аттик и главный вход со стороны Цвиллинга.

«Проект реставрации направлен на сохранение архитектурной идентичности дома при его приспособлении под современное использование. Интерьеры дома утрачены, поэтому проектом предложено нейтральное оформление с элементами стилизации в „русском стиле“: фигурные деревянные наличники на окнах и дверях, профильные карнизы в верхней части стен», — рассказали в Госкомитете.

Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Напомним, здесь хотят открыть центр музыки. Директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский сообщал, что работы закончат в 2025 году, а в 2026-м здесь проведут фестиваль современной музыки.