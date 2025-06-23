Николай Цискаридзе: «В регионах нужно ставить классические постановки с историей»

Артист встретился с челябинцами и поговорил о балете и своей карьере

В Челябинск с выпускными спектаклями приехали учащиеся Академии русского балета. Вместе со своими подопечными на Южный Урал прилетел и премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Накануне первого дня выступлений он прогулялся по Алому полю и оценил реставрацию храма Александра Невского. А буквально за пару часов до спектакля провел творческую встречу со студентами, педагогами и артистами балета из Челябинска. О чем рассказывал Николай Цискаридзе — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Перфекционизм Николая Цискаридзе — то, что невозможно не заметить. Прямо во время генеральной репетиции он заставил перегладить кулисы в челябинском театре, чтобы все было идеально. К себе Николай относится так же — если не быть идеалом на сцене, то тогда не стоит выступать вообще. Николай Цискаридзе считался эталонным Щелкунчиком, был премьером Большого театра. Но при этом играть дольше положенного не собирался изначально. Сразу решил для себя: до пенсии выступать на сцене не будет. Почему? Потому что хотел запомниться молодым, а не обрюзгшим и седым.

«В Клину висит мой костюм Щелкунчика. И когда я к нему подхожу, я начинаю хохотать: я пришел на сцену с талией 66 сантиметров и ушел со сцены 66 сантиметров. Сейчас я рядом встать не могу, потому что я жирная старая свинья. Когда я смотрю на этот костюм, я чувствую оскорбление. Если артист Николай Цискаридзе не удовлетворял зрителя Николая Цискаридзе, я отказывался от роли, говорил, что я уже постарел. У артиста балета есть срок годности, когда мы начинаем понимать, что все, мышца больше не резиновая, она вянет... Я просто не хотел, чтобы меня видели старым. Смотрите на меня таким толстым и неуклюжим в жизни, а на сцене — нет», — честно признается артист.

Такие установки были у артиста сразу. А может быть, повлияло и серьезное воспитание родителей и балетной школы:

«Я раньше и не знал, что существуют психологические травмы. Я вот так сижу и думаю: „Боже, если бы кто-нибудь увидел методы воспитания моей мамы и моих педагогов, их бы в кандалах в Сибирь увезли“. А у меня травмы не оказалось, потому что это у меня было как-то в голове, что если били — я же провинился, заслужил. Честно, у меня нет вообще никакой обиды».

Самое интересное, что «идеальный Щелкунчик» не любит этот спектакль и не смотрел уже несколько лет. По признаниям, Николая начинает «вырубать» сразу на первом акте. И не потому, что спектакль скучный — просто когда играешь одну роль много лет, да и в принципе что-то делаешь очень долго, а потом репетируешь с учениками, это начинает утомлять. Но эталонной постановкой «Щелкунчика» артист считает работу Юрия Григоровича в Большом театре.

Любит Николай Цискаридзе не только классическую постановку Григоровича, но и классику в целом. И в регионах, по его словам, нужно все-таки ставить традиционные постановки, у которых есть история.

«В столице на современную хореографию никто не ходит, сидят полупустые залы. Есть хорошая фраза: „В России каждый спектакль надо назвать „Лебединое озеро“, тогда будет солд-аут“. Если вы показываете новые спектакли ради какой-то галочки, а „Лебединое озеро“ идет в плохом состоянии — грош цена такому театру. В последнее время мы все гонимся за количеством. Но к искусству это не имеет отношения», — отметил артист.

А вот к синтезу балета и оперы отнесся положительно. Как в операх есть балетные сцены, так и в балете имеют место быть оперные вставки:

«Все оперы написаны с огромными балетными сценами, все, абсолютно. Мало того, в России был создан такой жанр — опера-балет, один из главных его зачинателей — Римский-Корсаков. Так что ничего в таком формате зазорного нет».

Не мог не упомянуть Николай Цискаридзе о приме Екатерине Максимовой, в чью честь в Челябинске назван международный фестиваль балета. С Екатериной Максимовой Николай был лично знаком. По признаниям артиста, она была «необыкновенно красивой женщиной».

«Я очень хорошо помню Новый год, когда показывали „Щелкунчика“. Я еще был маленьким и не мыслил о том, что стану артистом балета. И вот я сижу рисую, включили телевизор, по которому идет „Щелкунчик“. И я говорю маме: „Какой некрасивый дядя и какая красивая тетя...“», — поделился Николай Цискаридзе.

Долгие годы Николай Цискаридзе и Екатерина Максимова дружили. Артист вспомнил, что за день до ее кончины они стояли и разговаривали вместе. А на следующий день на экзаменах объявили, что примы не стало.

«В день, когда провожали Екатерину Сергеевну, дождь шел с утра. И когда батюшка сказал, что возносится раба Божия Екатерина, вы не поверите, прямо над шатром раздвинулись облака, упал луч солнца, на несколько секунд осветил поминальную процессию, а потом закрылись небеса и пошел ливень», — рассказал артист.

Екатерина Максимова — не единственная ниточка, связывающая маэстро и Челябинск. Во-первых, он выступал с челябинской балериной Татьяной Предеиной («В самые жуткие годы она вернулась в Челябинск и стала здесь жить. Она предпочла родной город и честно служила ему, и служение продолжается. За это ей большой респект и уважение», — говорит Николай Цискаридзе о приме). А во-вторых, маэстро уже несколько раз посещал столицу Южного Урала. Впервые Николай Цискаридзе побывал в Челябинске зимой 1999 года. Тогда стояли жуткие морозы, людей на улицах было не видать, и артист даже спрашивал: «А кто-то на спектакль-то придет?» И пришли, даже два вечера подряд — на генеральную репетицию театр решил продать билеты. Николай Цискаридзе вышел тогда в полный зал людей в трениках и с бородой. После второго дня артисту даже говорили: «Нужно было и на сам спектакль так же выходить, смотрелось очень колоритно». А после гастролей Николаю подарили книгу.

Кстати, в теплое время года Николай Цискаридзе побывал в Челябинске впервые только сейчас.

Напомним, на творческой встрече также объявили, что в Магнитогорске появится музыкальный театр, а челябинская сцена пополнится балетом «Шехеразада». Еще Николай Цискаридзе поделился, что осенью выйдет книга — масштабное исследование судеб выпускниц Агриппины Вагановой.

Сразу после творческой встречи Николай Цискаридзе и Алексей Текслер подписали соглашение о совместной работе над популяризацией балета в стране. А выпускники Академии русского балета показали челябинцам фрагменты из «Лебединого озера» и «Пахиты».

Фото: Андрей Голубев, предоставлено Челябинским театром оперы и балета