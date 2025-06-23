Николай Цискаридзе научился лепить пельмени по‑челябински

Вместе с воспитанниками он развивал мелкую моторику через кулинарный мастер-класс

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Премьер Большого театра Николай Цискаридзе научился лепить знаменитые уральские пельмени. Во время гастрольного тура в Челябинск он вместе с учащимися Академии Русского балета имени Вагановой побывал на мастер-классе, где приготовил пельмени. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Лепку пельменей Николай Цискаридзе назвал инструментом для развития мелкой моторики и поднятия настроения.

«Очень разгружает голову и снимает волнение, а сколько улыбок и смеха дарит... Рекомендую!» — рассказал о своих впечатлениях о лепке маэстро.

Также до вылета в Санкт-Петербург выпускники и педагоги Академии Вагановой посетили «Высоту 239».

Фото: пресс-служба Челябинского театра оперы и балета

Напомним, Николай Цискаридзе привозил своих учеников на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». До выступления артист успел прогуляться по Челябинску, провести творческую встречу с фанатами и подписать соглашение с правительством Челябинской области о совместном развитии искусства балета.