Правительство Челябинской области и Академия русского балета договорились вместе продвигать искусство

Соглашение подписали Алексей Текслер и Николай Цискаридзе



Популяризировать искусство балета совместными усилиями будут Челябинская область и Академия имени Вагановой. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Текслер и и. о. ректора академии Николай Цискаридзе.

По условиям договора правительство Челябинской области будет содействовать в организации мероприятий академии на Южном Урале. А в Санкт-Петербурге помогут с формированием руководства балетной труппы Челябинского театра имени Глинки и будут проводить мастер-классы для студентов ЮУрГИИ.

Напомним, сегодня и завтра выпускники Академии русского балета проведут в Челябинске выпускные спектакли. На Южный Урал их привез сам маэстро. Накануне вечером Николай Цискаридзе прогулялся по Челябинску и восхитился реставрацией храма Александра Невского. А сегодня успел провести творческую встречу с артистами балета, преподавателями и солистами челябинского театра.