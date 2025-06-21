Николай Цискаридзе осенью презентует новую книгу

Это будет масштабное исследование о выпускницах Агриппины Вагановой



В сентябре 2025 года состоится презентация второй книги Николая Цискаридзе, посвященной выпускницам Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

Это масштабное исследование, над которым работала целая команда, охватывает судьбы многих женщин, жизнь которых пришлась на сложные 30‑е годы и годы Великой Отечественной войны. Маэстро отмечает, что каждая история уникальна.

«Каждая судьба — история целой страны. У многих жизнь пришлась на тяжелые 30‑е годы, затем войну. Кто-то из балерин даже стал шпионкой. Книгой мы хотим сделать так, чтобы их след не остался незамеченным», — сказал артист.

Автор надеется, что книга поможет сохранить память о выдающихся балеринах и их вкладе в историю, и призывает всех, кто располагает информацией о выпускницах Вагановского училища, поделиться ею. Первый том книги, посвященный выпускницам 20‑х годов, уже вышел в свет.