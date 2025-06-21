В Магнитогорске построят музыкальный театр

Проект уже готов, скоро начнется стройка

О строительстве в Челябинской области нового музыкального театра стало известно 21 июня на творческой встрече с Николаем Цискаридзе. Подробностями поделилась общественный деятель Ирина Текслер.

Проект уже готов, и в ближайшее время начнется строительство. В здании предполагается сделать два репетиционных зала для балета.

Новый театр будет многожанровым, предлагая зрителям оперы, балеты, оперетты и мюзиклы. Директор театра выразил надежду на участие в открытии премьера Большого театра Николая Цискаридзе и признал существующий кадровый дефицит в регионе, выразив надежду, что новый театр привлечет молодых артистов.