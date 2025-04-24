Летом в Челябинске покажут премьерный балет «Кармен»

Его представят на фестивале «В честь Екатерины Максимовой»

На XVI Международном фестивале балета в Челябинске презентуют новую постановку Театра имени Глинки — «Кармен» по мотивам одноименной оперы Жоржа Бизе. Об этом сообщают в Челябинском театре оперы и балета.

Балет-феерию подготовили хореограф-постановщик Надежда Калинина и художник-постановщик Сергей Новиков. Творческий дуэт уже знаком зрителям по спектаклям «Мата Хари» и «Сказки Гофмана». Художником по свету выступит лауреат «Золотой маски» Иван Виноградов. Дирижер-постановщик спектакля — Евгений Волынский, автор аранжировки — Вячеслав Губанов.

Премьера «Кармен» (12+) назначена на 8 и 9 июня.

Напомним, на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» приедут театры Санкт-Петербурга, Республик Саха и Марий Эл.