Санкт-Петербургский театр привезет три спектакля на фестиваль балета в Челябинск

Гости сыграют постановки «Блестящий дивертисмент», «Озорные частушки» и «598 тактов»

В Челябинск на XVI Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» приедут гости из Санкт-Петербурга. Театр балета имени Леонида Якобсона 17 и 18 июня представит три одноактных балета: «598 тактов», «Озорные частушки» и «Блестящий дивертисмент». Об этом рассказали в Челябинском театре имени Глинки.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета был основан более полувека назад. Сегодня его репертуар сочетает классические постановки и сочинения русского хореографа Леонида Якобсона.

«Блестящий дивертисмент» — некий диалог Леонида Якобсона с балетмейстерами прошлого, наследником которых он себя ощущал. «Озорные частушки» в хореографии Вячеслава Самодурова посвящены композитору Родиону Щедрину. А «598 тактов» — премьерная работа Вячеслава Самодурова, отмеченная высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Три балета составляют один спектакль, их показывают через антракты. Возрастное ограничение 16+.

Уже известно, что на фестиваль балета в Челябинск также приедут театр Республики Саха и Марийский театр оперы и балета.