Концерт без зрителей прошел в Челябинском театре оперы и балета

Артисты провели традиционный капустник ко Дню театра и Дню смеха

Без зрителей в зале, но на сцене — весь коллектив театра. Именно так вчера выглядел необычный концерт в Челябинском театре оперы и балета. Сразу к двум праздникам — Дню театра и Дню смеха — артисты провели традиционный концерт, который называют капустником. Как это было, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

На капустник не пускают публику, это концерт «для своих», где можно пошутить, прочитать стих или показать себя с непривычной стороны. Если раньше театры Челябинска собирались вместе и устраивали себе праздник, то сегодня оперный остался практически единственным театром города, где эту традицию продолжают.

«Самое интересное, что в капустнике участвуют не только артисты — хор, солисты, оркестр, балет, но и швейный цех, декораторы, работники сцены. Каждый что-то придумывает, шутит или читает стихи», — рассказал контрабасист театра Иван Зайцев.

В этом году темой капустника стала «Формула любви». Чаще всего актеры придумывают какие-то юмористические номера, чтобы повеселить своих коллег, но бывают и классические выступления. Например, в этом году солисты оперы спели фрагмент из оперетты «Веселая вдова», а балетная труппа показала небольшой спойлер к предстоящей премьере «Кармен» — репетиции будущего балета-оперы уже начались.

К слову, перед капустником работников театра наградили благодарственными письмами губернатора, регионального Минкульта, мэрии и Центрального района города, а также управления культуры.