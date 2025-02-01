Четыре премьеры представят в Челябинском театре оперы и балета в 2025 году

О новых постановках рассказали на заседании попечительского совета



В 2025 году Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М. И. Глинки представит зрителям четыре новые премьеры, которые обещают стать яркими событиями в культурной жизни региона.

Первой премьерой станет опера «Пётр Первый» (12+), которая расскажет о жизни и деяниях великого российского императора. Эта постановка обещает быть масштабной и зрелищной, с богатыми декорациями и костюмами, а также с участием ведущих солистов театра.

Второй премьерой станет балет-опера «Кармен» (12+) — классическая история о страсти и ревности, которая будет представлена в новом прочтении. Зрители смогут насладиться как танцевальными, так и вокальными номерами, что сделает постановку уникальной.

Третья премьера — опера «Лакме» (12+) — погрузит зрителей в атмосферу Востока с его экзотическими мелодиями и яркими костюмами. Эта опера, написанная французским композитором Лео Делибом, является одной из самых популярных в мировом репертуаре.

Четвертой и заключительной премьерой станет мюзикл «Мэри Поппинс» (6+), который порадует как взрослых, так и детей. Этот яркий и динамичный спектакль, основанный на знаменитом произведении Памелы Трэверс, подарит зрителям незабываемые впечатления и хорошее настроение.