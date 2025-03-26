В Челябинске покажут балет «Война и мир»

Постановку привезут артисты Марийского театра имени Эрика Сапаева

В Челябинск на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» привезут постановку «Война и мир» на музыку Вячеслава Овчинникова. Спектакль покажет Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Об этом рассказали в Челябинском театре оперы и балета.

Спектакль основан на знаменитом романе Льва Толстого. В постановке сменяются десятки коротких сцен с точным соблюдением хронологии. Из романа для балета выбрали несколько главных сюжетных линий — из жизни Ростовых, Курагиных, Болконских, Безуховых.

Хореограф-постановщик — Андрей Петров, хореографическая редакция — Константина Иванова.

Артисты выступят 14 и 15 июня. Возрастное ограничение 12+.

Напомним, в этом году на фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» впервые приедет театр Республики Саха.