В Челябинск на фестиваль балета впервые приедет театр Республики Саха

Артисты исполнят «Геометрию движения» и «Сияющий камень»

В 2025 году на XVI фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинск приедет самый северный российский театр оперы и балета — имени Дмитрия Кононовича Сивцева — Суоруна Омоллоона. Как сообщают в пресс-службе челябинского театра имени Глинки, артисты привезут два одноактных спектакля — «Геометрию движения» и «Сияющий камень», ставший номинантом на премию «Золотая маска».

Привезенные спектакли ставила заслуженная артистка России, лауреат премии «Душа танца» Екатерина Тайшина. «Геометрия движения» не имеет сюжета — это пульс и ритм современного общества через танец. Этно-балет «Сияющий танец» рассказывает легенду о возникновении якутских алмазов. Это философское размышление о смысле жизни, поиске своего пути и том, как сохранить и передать культурное наследие. В спектакле используют микс современной хореографии и классического балета, спецэффекты, хомус (якутский варган) и аутентичную музыку.

Обе постановки покажут 31 мая через антракт. Возрастное ограничение — 12+.