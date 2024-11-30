Спектакль «Кармен» уходит из репертуара челябинского оперного театра

Постановку показывали почти 25 лет

Спектакль «Кармен», повествующий о любви темпераментной цыганки, уходит из репертуара челябинского театра оперы и балета. Постановку заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка показывали на протяжении 25 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Два последних спектакля покажут 24 января и 29 марта 2025 года, после чего постановку-долгожителя уберут из репертуара.

Напомним, впервые «Кармен» показали на сцене челябинского оперного театра в 1956 году. Постановку Исидора Зака и Евгения Чемодурова показывали на протяжении 16 лет.

В 1973 году челябинскому зрителю представил историю любви цыганки народный артист РСФСР Нияз Даутов. Шесть лет спустя она исчезла из репертуара театра. И только 21 год спустя у зрителей вновь появилась возможность насладиться одним из лучших произведений Жоржа Бизе — в 2000 году «Кармен» вернули на сцену челябинского театра оперы и балета режиссер Алексей Степанюк, художник Леонид Рошко и балетмейстер Виталий Бутримович.