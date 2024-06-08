В Челябинске поставили балет о шпионке, куртизанке и похитительнице мужских сердец

Показываем кадры нашумевшей премьеры

В Челябинском театре оперы и балета стартовал традиционный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». Открывает дни большого балета последняя премьера 68-го сезона Театра имени М. И. Глинки — постановка «Мата Хари». История не только о танцовщице экзотического стиля, куртизанке, шпионке и покорительнице мужских сердец, но и женщине, которая в попытках обрести себя теряет свою личность. Мы понаблюдали за генеральным прогоном. Делимся нашими впечатлениями и кадрами восточных костюмов, эпохи модерна и индуистских богов.

Динамично. Ярко. Сложно. Это первые три слова, которые приходят на ум, когда начинаешь погружаться в историю Маты Хари. Они же остаются до финального занавеса. Историю знаменитой шпионки решили показать так, чтобы зритель не смог ни на секунду расслабиться, одно действие молниеносно сменяется другим. Вот перед нами пролог, где мы видим молодую нидерландку Маргарету Гетруду Зелле на острове Ява. Она живет своим ребенком, познанием чужой культуры и новым увлечением восточными танцами. Но тут мы понимаем, что ее брак несчастен, что ее муж, как это по-модному звучит, абьюзер. И вот Маргарета бежит во Францию. Только здесь за нашей героиней все так же следит бог разрушения Шива, дарующий ей способность танцевать так, чтобы свести любого мужчину с ума. И, возможно, разрушить тем самым свою жизнь.

В Челябинске будто решили преподнести историю не шпионки, а женщины, которая просто хочет выжить в обществе начала XX века и вернуть свою дочь. Женщины, набравшейся смелости уйти от мужа. Женщины, выживающей так, как может. Ее окружают один колоритный персонаж за другим, пять главных мужчин ее шпионской жизни — немец-интриган Карл фон Байеринг, капитан французской разведки Жорж Ладу, русский офицер Вадим Маслов, француз Марсель Ляман. И, конечно, муж, с которым все-таки придется разобраться. С каждым из них Мата Хари разная. Хитрая, роковая, соблазняющая. С кем-то — влюбленная. Показать многоликость героини было самой сложной и ответственной задачей для исполнительницы Виктории Дедюлькиной.

«У Маты Хари очень много разных масок, которые она надевает, чтобы добиться того, чего хочет. Она подстраивается под определенного мужчину. В этом заключалась главная сложность — показать и обычную женщину, и в то же время шпионку, которая выполняет свои задания. И все это через очень интересную и насыщенную хореографию», — делится балерина.

Историю дополняют не только удивительные декорации, рисунки в стиле Альфонса Мухи, восточные мотивы, но и музыка. Найти шпионский репертуар была самая сложная задача. Хореограф постановки Надежда Калинина искала музыку около полугода, что-то меняла и добавляла уже во время репетиций.

«„Мата Хари“ — это мой сценарий, моя фантазия на тему. Не думаю, что сама Мата Хари обиделась бы на меня. Но вот в поисках музыки я провела столько ночей... И никто не мог почему-то помочь. Пару композиторов мне предложили — Делиба, Рахманинова. А на тему шпионажа все разводили руками и говорили: „Мы не знаем, чем помочь“. А когда я нашла музыку, оказалось, что для нее нот нет даже за рубежом. Дирижер Вячеслав Губанов на слух подбирал ноты», — рассказывает о трудностях хореограф.

Надежда Калинина ставила на челябинской сцене балеты «Ида» и «Кармина Бурана», «Сказки Гофмана». Кажется, что хореограф сознательно обращается к историям с роковыми красотками, но нам мастер призналась, что эти сюжеты магическим образом сами ее находят, причем только в челябинском театре.

В каждом помимо удивительных женщин есть и сложная хореография. «Мата Хари» не стала исключением. Каждую секунду, каждую минуту на сцене выполняются сложнейшие поддержки, танцует невероятное количество артистов, все постоянно в движении, все стараются поспевать за темпом той жизни внутри истории. Хореографию сложно назвать балетом в классическом его понимании. Кажется, что балет — это «Щелкунчик», «Лебединое озеро». «Мата Хари» — это невероятный синтез акробатики, пластики, эмоций и драмы.

«Назвать это контемпом или еще как-то — глупость. Это мой авторский балет, современная хореография с личным почерком. Язык, на котором я говорю», — отмечает хореограф.

Балет о куртизанке и шпионке затрагивает главные события жизни Маты Хари — уход от мужа, начало карьеры в шпионаже, любовь к русскому офицеру. Вот только в погоне за чем-то неуловимым (быть может, некой свободой?) Мата Хари теряет все. И все мы знаем, чем кончилась эта история.

Драма, любовь, интриги и боль. Через танец, звук, декорации. Через непрекращающееся движение. Через многоликость главной героини.

Второй премьерный показ намечен на 8 июня. К нашему удивлению, билеты еще остались.