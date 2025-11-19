Худрук Челябинской оперы удостоен благодарности министра культуры РФ

Евгений Волынский отмечен за многолетнюю плодотворную работу

Художественный руководитель и главный дирижер Челябинского театра оперы и балета Евгений Волынский получил благодарность от министра культуры России Ольги Любимовой. Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Евгений Волынский работает в челябинском театре с 2013 года. За это время под его руководством поставлены 38 постановок, среди которых «Фауст» Шарля Гуно, «Травиата», «Бал-маскарад» и «Аида» Джузеппе Верди, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло и «Сказки Гофмана» на музыку Жака Оффенбаха. Особое место в творческой биографии маэстро занимают мировые премьеры балетов «Бесприданница» и «Мата Хари».

При непосредственном участии худрука театр успешно гастролировал в Южной Корее, странах Европы, выступал на сценах Большого театра России и Большого театра Беларуси. Коллектив под его руководством неоднократно представлял Челябинск на престижных фестивалях «Золотая маска» и «Видеть музыку».

В текущем сезоне состоялась мировая премьера оперы «Петр Первый» Михаила Богданова, музыкальным руководителем которой выступил Евгений Волынский. Спектакль уже получил несколько номинаций на Национальную оперную премию «Онегин» и был представлен на фестивалях в Марий Эл и Москве.