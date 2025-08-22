Челябинские артисты вошли в лонг‑лист всероссийской премии

На победу претендует балет «Мата Хари» и солистка Виктория Дедюлькина

Балет «Мата Хари» в постановке Надежды Калининой и исполнительница заглавной партии Виктория Дедюлькина попали в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда театрала — 2025», сообщает chelopera.ru. Формирование списка происходило на основе почти 30 тысяч зрительских заявок.

Челябинский театр оперы и балета оказался единственным представителем Южного Урала среди 10 претендентов в каждой из 18 номинаций. Балет «Мата Хари» номинирован в категории «Лучший музыкальный спектакль», конкурирует с такими театрами, как Московский театр оперетты, Театр музыкальной комедии Санкт-Петербурга, а также театрами из Кемерова, Перми, Оренбурга и Барнаула.

Виктория Дедюлькина, ведущая солистка балета и лауреат международных конкурсов, представлена в номинации «Лучшая женская роль. Музыкальный спектакль».

Зрительское голосование по лонг-листу продлится до 31 августа на официальном сайте премии. По его итогам будет сформирован шорт-лист, в который войдут по три кандидата на награду.

Автор: Алиса Шакирова