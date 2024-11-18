Ревность, страсть и разбитые мечты: в чем изюминка челябинской «Травиаты»

Челябинский театр оперы и балета сделал необыкновенный подарок на день рождения солистке Наталье Гончаровой

Череда личных премьер артистов оперной труппы театра продолжается. Молодые солисты дебютировали в нескольких партиях в опере «Травиата».

Партия Виолетты Валери в опере Джузеппе Верди «Травиата» значима для каждого сопрано. Солистка театра Наталья Гончарова серьезно готовилась к дебюту. Кроме объемного музыкального материала, требовалось подтянуть знания по итальянскому языку. Ведь опера идет на языке оригинала. Наталья брала дополнительные уроки по итальянскому у профессионального переводчика.

«Виолетта — партия-мечта для всех сопрано. Восхитительно, что такая значимая премьера состоялась в мой день рождения. Благодарна нашему главному дирижеру Евгению Волынскому, который поверил в меня, уделил мне время, построил со мной эту партию. Наш режиссер Тимофей Соколов оказал большую помощь в работе над материалом», — делится Наталья Гончарова.

«Травиата» — очень насыщенный с точки зрения драматической игры спектакль. Артисты вживались в образ персонажа по системе Станиславского. С каждым индивидуально работал режиссер театра Тимофей Соколов.

«Вокально артистка довольно быстро освоила сложную партию. Наталье было непросто работать над образом. В жизни она более порывистая, дерзкая, энергичная, с задорным характером. Виолетта Валери — дама лирическая, мягкая, задумчивая. В каких-то моментах Наталье потребовалось усмирять свою энергетику, чтобы как можно гармоничнее воплотить на сцене героиню. Дебют состоялся, я доволен результатом», — комментирует режиссер Тимофей Соколов.

В нынешнем сезоне у артистки череда личных премьер в знаковых партиях спектаклей театра. 11 октября Наталья дебютировала в партии Иоланты в одноименной опере П. И. Чайковского. В свой день рождения, 17 ноября, Наталья Гончарова дебютировала в партии Виолетты в опере «Травиата». Будем следить за афишей театра, до конца нынешнего года возможны еще премьеры в личном репертуаре солистки.

Популярность «Травиаты» у публики неизменна на протяжении полутора сотен лет. Основные вопросы жизни, морального выбора, социальных условностей актуальны для любого поколения. Любовь, страсть, значимость общественного положения, выбор между долгом и любовью. С этими вопросами сталкивается каждый человек в своей жизни.

«„Травиата“ — классная опера. На мой взгляд, она о том, что статус в жизни человека не главное. Только внутренние, личностные качества по-настоящему важны. Они определяют, кем человек становится в итоге. Опера о силе любви, о жертве во имя любимого человека. Поздравляю коллег с дебютами», — рассказывает солист Павел Чикановский.





В партии Жермона, отца молодого влюбленного Альфреда, впервые вышел солист Виталий Савельев. Шикарная партия для баритона, характерный герой. В репертуаре солиста многие ведущие партии в операх, мюзиклах и опереттах. Это и Евгений Онегин, и Этьен Вердье, и Валентин, и князь Елецкий, и Меннерс-младший, всех не перечислишь. К дебюту в «Травиате» Виталий Савельев готовился два с половиной года.

«Так случилось, что перед премьерой оперы в 2022 году я получил травму и не смог участвовать в спектакле. Потом несколько раз дебют по разным причинам откладывался. Сегодня все сошлось. Характер у героя непростой. Жермон переживает за честь фамилии и беспокоится о судьбе дочери. Поэтому уговаривает Виолетту отказаться от счастья с Альфредом. Потом по ходу сюжета понимает, что был неправ», — размышляет Виталий Савельев.





Также впервые в индивидуальных партиях вышли молодые солисты. Иван Даммер дебютировал в роли Джузеппе, Андрей Сартаков стал Комиссионером.

В следующий раз оперу Джузеппе Верди «Травиата» зрители смогут увидеть 28 февраля 2025 года.





