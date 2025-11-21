Спектакль Челябинского театра современного танца стал номинантом «Золотой маски»

Постановка «Приют „Белая Хиганбана“» вошла в число лучших в категории «Современный танец»

Спектакль «Приют „Белая Хиганбана“» Челябинского театра современного танца вошла в шорт-лист престижной премии «Золотая маска» по итогам сезона‑2024/2025. Пластическая работа представлена в номинации «современный танец».

Авторы и хореографы постановки — Владислав Морозов и Елена Пришвицына. Вместе они создали пластический спектакль-размышление об увядании жизни.

Также две южноуральские работы стали дипломантами XXXII «Золотой маски» и вошли в список наиболее заметных спектаклей премии: «Однажды рыба встала и пошла» Челябинского театра современного танца и «Утиная охота» Магнитогорского драмтеатра имени Пушкина.

Напомним, в июне «Золотую маску» по итогам театрального сезона — 2023/2024 вручили артистке Молодежного театра Ольге Теляковой. Она получила награду за лучшую женскую роль в постановке «Петербургские повести», где сыграла Акакия Акакиевича.