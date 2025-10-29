Постановка челябинского театра претендует на национальную оперную премию

Спектакль «Петр Первый» вошел в шорт‑лист премии «Онегин»

Постановка Челябинского театра оперы и балета «Петр Первый» вошла в шорт-лист Х Национальной премии «Онегин» в номинации «Событие», сообщает пресс-служба театра.

Исполнитель заглавной роли в постановке Виталий Савельев номинирован на премию за лучшую мужскую роль.

В этом году в оргкомитет поступило 165 заявок, в шорт-лист вошли 15 театров из 12 российских регионов.

В номинации «Событие» также представлены работы Красноярского, Новосибирского, Екатеринбургского театров, Московского академического детского театра имени Наталии Сац, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Санкт-Петербургского детского оперного театра Strekozza, а также оперные проекты Союза театральных деятелей России и творческого вызова Opera Call.

Больше всего заявок — 24 — поступило в номинацию «Лучшая мужская роль». В финал прошли четверо солистов: конкуренцию Виталию Савельеву составят Иван Волков из Самарской оперы (партия Гофмана из оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха), Андрей Батуркин из Московского музыкального театра (партия Жерара из оперы «Андре Шенье» Умберто Джордано) и солист «Геликон-оперы» Елисей Лаптев (партия Ника Шэдоу из оперы «Похождения повесы» Игоря Стравинского).

Победители станут известны 29 ноября. Торжественное награждение и концерт с участием звезд оперной сцены состоятся на Исторической сцене Мариинского театра.



Вот тут рассказывали подробно о мировой премьере челябинского театра.