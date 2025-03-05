Как сохранить культурное наследие в Челябинске: идеи Павла Гнилорыбова

Главный редактор «Архитектурных излишеств» посетил Южный Урал

В Челябинске побывал историк, краевед, создатель и главред канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. В Штабе хранителей культурного наследия он провел лекцию о том, как в России сохраняют исторические памятники и локальную идентичность. Фактически — намекнул челябинцам, как можно использовать памятники культуры и преобразовывать их в новые нужные для города форматы. Подсказки и рассуждения историка — в материале ИА «Первое областное».

Надорвавшийся гигант

Во многих городах есть очевидная доминанта — огромная советская или дореволюционная постройка, которую знают все в городе. В Челябинске это элеватор. Павел Гнилорыбов отметил, что это зримое свидетельство экономического рывка начала XX века. Правда, вид портят шиномонтажки и мойки, которые формируют не самый привлекательный городской ландшафт вокруг. Павел привел пример: в Калининграде таким гигантом был недостроенный Дом Советов, но он не выжил: его окончательно снесли летом 2024 года. Однако локация осталась в сердцах горожан: с ним начали делать мерч (футболки, шопперы, карандашницы). Кто-то кусками разломанных конструкций даже украшает бары. Подобная ситуация произошла с телебашней в Екатеринбурге — знаковая для горожан локация (хоть и с не очень приятным бэкграундом) была снесена, а горожане начали делать сувениры с ней.

Челябинский элеватор можно использовать подобным образом — это уникальное здание, которое знают в России как одно из самых жутких. Бренд элеватора мог бы стать узнаваемым и составить конкуренцию уже существующим. Как пошутил Павел Гнилорыбов, каждый заезжий москвич мечтает как-то преобразить и оживить этого гиганта, придерживается девиза «Make Элеватор Great Again!».

«Челябинск интересный, Челябинск — перспективный. У города замечательный уездный центр, который сложился до 1917 года. На фоне других 50—70-тысячников Российской империи он выглядит круто и классно. Есть деревянное зодчество, модерн, промышленная архитектура, необыкновенный авангард, электростанция, которая выглядит как пролетарский готический собор. В Челябинске очень сильное районное осознание», — отмечает Павел Гнилорыбов.

Из памятника старины — в арт-пространство

Старую архитектуру можно не просто содержать в приемлемом виде, сдувая с нее пылинки и никому не отдавая в пользование — мало ли что разрушат! Можно и нужно трансформировать наследие под нужды времени. Сейчас в России набирает популярность тренд, когда дореволюционные или советские постройки (не просто дома, а теле- и водонапорные башни) переделывают в музеи, арт-кластеры, квартиры. Например, в Зеленоградске водонапорку приспособили под музей кошек, в Томске — под жилье. В Челябинске, к слову, такую практику тоже начали: из башни на улице Воровского думают сделать художественные мастерские или публичное пространство.

Внимание — церквям

Еще важно раскручивать достопримечательности в области. Такие фокусы можно проделать с храмами — самыми высокими в области, самыми старыми, самыми авангардными. Во-первых, они «привезут» туристов. Во-вторых, ими можно повысить узнаваемость области.

Есть вода — есть интерес

Еще одна набирающая популярность туристическая тема — затопленные в советские годы деревни: Молога, Корчева, Калязин. В Челябинске мест с такой мощной историей создания и уникальными пейзажами нет. Но есть «Пороги» в Сатке. Есть Шершневское водохранилище, на дне которого, по словам краеведов, затопленные богатства (даже не сколько материальные, сколько исторические). Есть Аркаим, который чуть не затопили. А еще в регионе множество рек и озер, которым завидуют жители других областей, ведь не каждый может искупаться летом не то что в черте города, но и минутах в двадцати вокруг. И это, конечно, не про архитектуру, но она практически всегда есть вокруг.

«Но Челябинск — это город, который ждет туриста вдумчивого и любопытного, потому что это не условный Петербург или Плес, которые открываются с первого взгляда. Чтобы понять Челябинск, нужно потратить хотя бы дня три, а лучше пять или семь. Массовому туристу, может быть, это будет не особенно интересно, но увозить что-то индустриальное или посмотреть, как работает огромный стан, — это невероятно. Поэтому какую-то свою долю рынка вы непременно получите, тем более природа потрясающая, концентрация озер просто как в районе Еленских болот. И это все равномерно разделилось по региону: и крепости, и удивительное пограничье, и промышленность, и кухня. Все это есть».

Деревню не спасти, но мы можем держаться за ее кусочки

По словам Павла Гнилорыбова, в Тверской области из 12 тысяч населенных пунктов пустуют 9 тысяч. На Южном Урале тоже есть свои забытые деревни — неслучайно ведь Дума принимает решения лишить какие-то поселения своих статусов и вычеркивает их с карты региона. Правда, это не повод забывать о них. В них можно снимать фильмы, делать из них туристические маршруты. Та же Териберка ожила после выхода фильма «Левиафан».

«Одна из вещей, которая поразила в свое время, — таксофоны. Дело в том, что когда вы катаетесь по Ярославской, Тверской, Владимирской, Вологодской, Тульской областям, вы иногда приезжаете в деревню, где на 40 километров вокруг нет скорой, пожарной, участкового. А таксофон стоит. И с него можно позвонить — это совершенно такая кафкианская вещь. Ни лая собачьего, ни крику петушиного, а вот этот маркер цивилизации в пространстве приземлился», — делится Павел.

Спасти деревню можно. Этим занимается, например, ассоциация «Самые красивые деревни России». Как раз сейчас они принимают заявки, в том числе от Челябинской области (пока от нашего региона не представлено ни одного поселения).

Кладбища перестали быть маркерами неизвестного и опасного

«Еще пару десятилетий назад пригласить девушку на кладбище было зашкварно. Сейчас это в порядке вещей, и я не доверяю людям, которые с девушкой не могут по каким-то причинам на кладбище пойти. Потому что кладбище — это огромный массив социальной информации. Там видно, кто сколько жил, от чего умер, был коллежским асессором, титулярным или статским советником», — говорит Павел.

Яркие примеры кладбища как достопримечательности — Новодевичье, Ваганьковское, при Александро-Невской лавре. В Челябинске походы на кладбища пока не приобрели популярности, однако и у нас есть необычные и примечательные локации: на улице Чоппа прямо посреди домов располагалось кладбище трудармейцев, есть Покровское кладбище у ТЭЦ-3 — самое жуткое в городе. А вот за старинными и необычными нужно ехать в область — Троицк, Касли, Верхнеуральск.

Стихийные памятники и достопримечательности

Россияне часто хотят спасти даже те памятники или бюсты, которые не несут исторической нагрузки. Неважно — левые или правые изображены, красные или белые. Как говорит Павел Гнилорыбов, это нормальное человеческое стремление. Например, экскаваторщик из Новосибирска, который где-то на свалке нашел памятник Сталину, поставил его на видное место и разукрасил золотом в античной манере. Там же, в Новосибирске, есть садовое товарищество со смешно раскрашенным бюстом вождя народов.

В Челябинске тоже есть такое — например, огромный бюст Ленина в промзоне ЧТЗ. Правда, не так давно его выставили на продажу и дальнейшая судьба любимого краеведами объекта пока туманна.

Таким объектом, вызывающим интерес, может быть даже дорога из брусчатки. В Челябинске таких осталось мало, но по Тимирязева осталась. Она даже не из брусчатки, возможно, не такая уж и старинная, но определенный тон улице уже задает.

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На встрече Павел мало говорил именно про Челябинск — отметил только элеватор. И не захотел вслух делиться, что ему понравилось в городе. Однако у себя в канале написал:

«Челябинск — город с достаточно рыхлой пространственной структурой. Он состоит из множества заводских и ремесленных „слобод“ и „слободок“. Сюда стоит приехать ради противоречивой, но искренней, живой и настоящей эстетики постсоветского пространства. Челябинск — один из последних городов России, где можно самостоятельно найти настоящие жемчужины, которые почти не описаны в ЖЖ, путеводителях или телеграм-подборках».

Из зданий Павел отметил баню в Переселенческом пункте, лифт Тартаковского, водонапорную башню у железнодорожного вокзала, башни Вулыха на проспекте Ленина, паровоз в гаражах у «Горок», «немецкий» квартал, ДК ЧМК, лютеранскую церковь в Металлургическом районе и драмтеатр.