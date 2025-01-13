Барельеф Ленина весом 14 тонн продают в Челябинске за 150 тысяч рублей

Южноуральский краевед назвал эту ситуацию странной

В Челябинске на продажу выставили гигантскую голову Ленина — бетонный барельеф, который располагается в промзоне среди гаражей, мусора и зарослей. Лот за 150 тысяч рублей появился на доске бесплатных объявлений.

Собственник указал, что размер головы, вписанной в рамку, — 4 на 4 метра. Толщина — 80 сантиметров, вес — 14 тонн. Барельеф на продажу выставили 8 января.

Фото: скриншот «Авито»

Скульптура широко известна в кругах исследователей локальной идентичности и краеведов. Челябинец Илья Пронченко, основатель проекта «Через забор» (ранее — «Панельки и фланирование») об индустриальном наследии и архитектуре, называл существующее месторасположение барельефа достойным: «Все эти рельсы и кусты создают разницу объектов и выпуклость впечатления. То же с паровозом в ГСК, то же с элеватором и целым городом Троицком. „Музеефикация“ не всегда положительное слово как будто».

По поводу продажи местной достопримечательности исследователь и краевед Илья Пронченко сказал журналисту ИА «Первое областное» следующее:

«Да, я видел объявление. Этот Ленин классный. Странная и неприятная история получилась».

Дальнейшая судьба барельефа пока неизвестна — будет ли новый собственник вывозить скульптуру и куда поместит, остается загадкой.

Материал создан ИА «Первое областное».