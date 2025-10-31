Истории челябинских домов с привидениями: факты и легенды

Узнали у обитателей мистических мест, действительно ли они сталкивались с паранормальными явлениями

Не так много, но в Челябинске есть байки о монстрах и привидениях. То в озере Смолино увидят гигантское чудовище вроде Несси, то под памятником-мавзолеем Ленину на Алом поле услышат шумы и скрипы, то диггеры уверенно заявят о призраке в элеваторе... В канун Дня всех святых корреспонденты ИА «Первое областное» решили вспомнить несколько легенд и узнать, что о них думают люди, работающие в этих самых «домах с привидениями».

Особняк Юдиной

Наверно, дореволюционная усадьба на Красноармейской, 100 — самый известный дом с привидениями в Челябинске. В конце XIX века на этом месте находился дом, который купила крестьянка Прасковья Юдина. Она начала постройку перекраивать и превращать в настоящую усадьбу, которая позже перешла купцу Всеволоду Лоренсову.

После революции особняк отошел государству. И уже после этого дом начал обрастать слухами и байками. Сейчас в доме располагается офис музея-заповедника «Аркаим», но до этого в здании частенько менялись арендаторы. Говорят, это призрак выгонял из него фирмы.

Когда в особняке Юдиной располагался Центр развития туризма, работники жаловались на необъяснимые явления: странные посторонние звуки и ощущение, что за тобой наблюдают.

В «Аркаиме» нам честно сказали — научные сотрудники в призраков не верят и ничего странного не замечают. Так и рушатся местные легенды...

Театр оперы и балета

Каждой опере — по призраку! Видимо, по такому принципу в Челябинске родилась легенда о полтергейсте в театре имени Глинки. Да еще и место такое мистическое: раньше здесь располагалось кладбище — останки на Театральной площади находят и по сей день. Тема «театра на костях» стала идеальным поводом для рождения баек.

В театре нам сказали, что призраков не встречали. Да и легенд среди работников тоже нет — не стучат здесь по ночам невидимые пуанты, не пропадают бесследно декорации...

Молодежный театр

А вот в Молодежном оказалось не так уж и спокойно. Как нам рассказали, в 1919 году челябинские власти решили создать большевистский некрополь на площади Революции, прямо как у Кремлевской стены. Первые захоронения состоялись в 1920 году, но спустя шесть лет их перенесли на Митрофановское кладбище.

Вот только теперь в Молодежном театре слышится всякое. Монтировщики сцены, работающие по вечерам, постоянно что-то слышат и видят: им мерещится странное, так что работать становится жутко. Правда, днем паранормальных явлений никто не замечает. Есть ли призраки в действительности — загадка, но рабочие уверяют, что странности имеются. К слову, легенды о привидениях в Молодежном театре будут рассказывать во время «Ночи искусств» 4 ноября.

Дом Шихова

Особняк по адресу Цвиллинга, 20 был построен в начале XIX века и долгое время принадлежал династии Шиховых: одним из его владельцев был купец и городской голова Михаил Шихов. В 1917 году дом отошел Советам: в апреле здесь проходило общее собрание членов Совета рабочих и солдатских депутатов. А еще в тот же год в доме жил Самуил Цвиллинг с семьей.

Как рассказывает телеграм-канал «Челябинские истории», существует легенда, что Цвиллинг зарубил в этом доме городового и неупокоенный призрак до сих пор бродит по зданию и бьет посуду.

Звон посуды тут действительно раздается — сейчас дом занимает ресторан. Мы отправились туда и спросили у работников, верят ли они в легенды о привидениях. Менеджер рассказал, что сотрудники знают байку, будто в доме бродит дух самого Цвиллинга, но в нее никто не верит. Призраков не встречали, посуда по кухне не летает. И даже новеньких сотрудников страшными историями никто не пугает...

Горсад Пушкина

Одна из самых противоречивых локаций — горсад имени Пушкина. Днем тут слышится смех детей, а ночью — завывания привидений. Страшно? Казалось бы, место должно быть милым, семейным. Но до нас дошли байки, что по ночам на тропках между деревьями бродят призраки.

Нам рассказали такую историю: несколько лет назад сотрудники бильярда на окраине горсада жаловались, что им некомфортно работать по ночам из-за странных шорохов, шепота и скрипов. И что даже камеры видеонаблюдения фиксировали, как стулья сами собой падали и катались по помещению. Правда, подтверждений нам не предоставили. Да и те, кто работает сегодня, на призраков не жалуются.

Элеватор

Одна из самых загадочных локаций города. Говорят, здесь можно встретить не только призраков, но и настоящих монстров. Например, Царь-крысу, что живет в подвале брошенного элеватора и управляет всеми грызунами города. Правда, ее еще так никто и не увидел. А что мы думаем об этой байке, мы рассказывали в отдельном материале.