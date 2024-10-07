Коренного челябинца, казалось бы, уже не удивить достопримечательностями города. Необычные заброшки? Видели, знаем. Элеватор? Пробирались, да. На что еще можно взглянуть в округе? На самом деле необычных локаций много. Чтобы заметить их, иногда достаточно просто оторвать глаза от телефона или тротуара. Те же барельефы на домах приковывают взгляд. Такие должны быть где-нибудь в Питере, а не во дворе, окруженном панельками.
Журналист Первого областного информагентства Евгения Старцева недавно переехала в Советский район и прошлась по соседним дворам. Маленькое путешествие вдохновило ее создать мини-гид по Советскому району. Возможно, вы найдете в нем пару идей для прогулки, если Кировка или набережная уже поднадоели…
Начать прогулку можно на площади Революции.
— Да что мы там не видели? — скажете вы.
— Например, надгробие прямо за памятником Ленину? — ответим мы вопросом на вопрос.
Честно скажу, подглядели эту локацию у проекта «Челябинск пешком». Один из экскурсоводов, Софья Марченко, рассказала шутливую историю, будто местные школьники считают, что здесь похоронен местный рэпер. Кто, когда — загадка (и, конечно, неправда). От себя скажем, что постамент (закладной камень) с надписью «1952 год» замечают немногие.
К слову, надгробная плита есть и в парке Гагарина. Огромная, с крестом во всю длину.
Фото: ВК-сообщество «Панельки и фланирование»
Из сквера площади Революции перемещаемся на улицу Цвиллинга. Здесь, если приглядеться, много необычной архитектуры: дома с башенками, неожиданные шестые этажи на пятиэтажках.
Такая же удивительно красивая параллельная улица Пушкина. На каждом шагу необычный архитектурный прием, барельеф, эркер. Зато внутри — убитые квартиры стоимостью в несколько миллионов рублей (иногда десятков; спасибо «Авито» за то, что можем посмотреть их изнутри и поплакать, что мечта жить в сквере у «Манекена» из-за таких цен никогда не сбудется).
Что здесь должно было быть? Фонтанчик? Умывальник?
Хотя есть и дома, в которых, кажется, уже никто не должен жить. А ведь живут. Речь о доме № 69 на Пушкина. Старенькое деревянное, напоминающее барак здание все еще с чистенькими шторами на окнах. Иногда на подоконниках можно и котиков наблюдать. Как еще полгода назад говорил нам краевед Юрий Латышев, этот дом думают снести. И хотя он выглядит аварийным, без постройки 20-х годов прошлого века эта улица станет проще и отчасти потеряет свой шарм.
По Пушкина или Цвиллинга можно выйти в сквер у ДК ЖД. Отсюда открыт проход сразу в несколько необычных локаций. За домом № 88 на улице Свободы скрывается так называемый лифт Тартаковского — необычная башня, но без прекрасной принцессы внутри, которая спустит свои локоны. Эта кирпичная ракета устремляется ввысь, но никуда не ведет. Несколько лет назад один чиновник решил к старенькой шестиэтажке пристроить лифт — ходить же лень. Внутрь здания никак такую конструкцию было не встроить, а вот на улице — прям так и просилась. Вот только другим жильцам это не понравилось, споры вылились в громкое судебное разбирательство. Сейчас ракета из железа и кирпича так и стоит незаконченной. Со своего космодрома она не стартанет, но будто и не нужно — необычная достопримечательность как глоток свежего воздуха среди классических памятников и домов.
Предполагалось даже место для часов
А здесь — вход в квартиру
Возвращаемся в сквер на Орджоникидзе и переходим во дворы уже с другой стороны. Во-первых, что сразу бросается в глаза — высотка, которая непонятным образом прячется среди низеньких пятиэтажек и остается незаметной со стороны крупных улиц. Ну прямо Волли из комиксов, где нужно на картинке с миллионом человечков найти одного единственного, в полосатой кофте и шапочке. Встроили новостройку, по нашему мнению, удачно: не портит облик почти исторического центра. Да и выглядит не как серо-голубые стеклянные исполины, а что-то элегантное.
Но самое интересное в этом дворе немного меркнет на фоне высотки. Здесь находится школа искусств, бывшее здание высшего начального училища, построенное еще в 1916 году. Судя по виду, недавно дом отреставрировали, поменяли окна (на хорошо вписывающиеся стеклопакеты под дерево), наставили камер по периметру — «ай-ай-ай, нельзя портить памятник культуры, а тем более мочиться вокруг».
От школы искусств придется прогуляться несколько минут до следующей точки. Голову вверх! Посмотрите направо — здесь шестой этаж пристраивали на пятый, вот только о безопасности жильцов никто не думал (воры и домушники по крыше легко доберутся до их квартиры), поэтому им пришлось ставить решетки. Посмотрите налево — здесь у дома ободрали облицовку на первом этаже, но это выглядит не убито и разрушенно, а стильно, прямо такой лофт не в интерьере, а в экстерьере.
Архитекторы Челябинска будто питали какую-то особую страсть к башенкам
Следующая локация спряталась во дворах за улицей Свободы, точнее по адресу Привокзальная, 13а. Что это за мини-замок? Водонапорная башня XIX века. Да-да, в Челябинске есть не одна старинная башня на Воровского (к слову, тоже в Советском районе — прогуляться до нее можно минут за пятнадцать). Так вот, башенка на Привокзальной площади появилась в городе еще в 1896 году. Сейчас это просто старинная достопримечательность и место для селфи.
Внутри — прямо Белое древо Минас Тирита
К слову, тут же находится здание старого вокзала — двухэтажная голубая постройка. На его месте в конце XIX века построили первый каменный вокзал, затем несколько раз перестраивали, достраивали и, к сожалению, упрощали. По сравнению с тем, что было в начале XX века, здание оскудело на вид, но, признайтесь, и такой старый вокзал вы видели не часто?
Дальше по маршруту от вокзала тоже придется немного пройтись. На этот раз — в сторону стадиона «Локомотив». Здесь спрятался квартал, который называют Переселенческим Пунктом. В конце XIX века тут поставили несколько бараков для крестьян, которые отправлялись из Центральной России за Урал и в Сибирь. Кто-то из них оставался в Челябинске. За несколько лет пара бараков да еще пара шалашей разрослись: появились бани, врачебные пункты. На смену страшным постройкам приходили красивые, с большими резными окнами. В конце 20-х годов прошлого века Переселенческий Пункт постепенно затих: здесь больше не бурлила жизнь, а лица не сменялись одно другим со скоростью ветра (точнее проносящихся поездов). Зато на улице Переселенческий Пункт осталось несколько примечательных построек.
Так уж и быть, элеватор тоже покажем. Хотя из этой точки дойти до него трудно — от Переселенки до него одни заборы да промзона. Элеватор — призрак, так и не нашедший упокоения и не выполнивший свое незаконченное дело. Его пытались перекроить под арт-пространство, ТРК и много что еще. Но пока он возвышается гигантом со славой одного из самых жутких домов России. Говорят, в нем и привидения, и огромные крысиные монстры обитают. Наверно, надеются сожрать нерадивого туриста. Проверять мы это не стали (молодая журналистка привидений не боится, а вот реальных людей в заброшках — немного). Тем не менее элеватор — одна из самых ярких и колоритных архитектурных особенностей города. А ведь выбирать есть из чего…
P. S. Редакция поздравляет челябинцев с Днем архитектуры. Напоминаем, что в нашем городе есть что посмотреть в любом районе. Главное — не забывать вглядываться.