Башни, лифты на улице и старинные крепости: чем удивляют улицы Челябинска

Гид по Советскому району для тех, кто уже все видел

Коренного челябинца, казалось бы, уже не удивить достопримечательностями города. Необычные заброшки? Видели, знаем. Элеватор? Пробирались, да. На что еще можно взглянуть в округе? На самом деле необычных локаций много. Чтобы заметить их, иногда достаточно просто оторвать глаза от телефона или тротуара. Те же барельефы на домах приковывают взгляд. Такие должны быть где-нибудь в Питере, а не во дворе, окруженном панельками.

Журналист Первого областного информагентства Евгения Старцева недавно переехала в Советский район и прошлась по соседним дворам. Маленькое путешествие вдохновило ее создать мини-гид по Советскому району. Возможно, вы найдете в нем пару идей для прогулки, если Кировка или набережная уже поднадоели…

Начать прогулку можно на площади Революции.

— Да что мы там не видели? — скажете вы.

— Например, надгробие прямо за памятником Ленину? — ответим мы вопросом на вопрос.

Честно скажу, подглядели эту локацию у проекта «Челябинск пешком». Один из экскурсоводов, Софья Марченко, рассказала шутливую историю, будто местные школьники считают, что здесь похоронен местный рэпер. Кто, когда — загадка (и, конечно, неправда). От себя скажем, что постамент (закладной камень) с надписью «1952 год» замечают немногие.

К слову, надгробная плита есть и в парке Гагарина. Огромная, с крестом во всю длину.

Фото: ВК-сообщество «Панельки и фланирование»



Из сквера площади Революции перемещаемся на улицу Цвиллинга. Здесь, если приглядеться, много необычной архитектуры: дома с башенками, неожиданные шестые этажи на пятиэтажках.

Такая же удивительно красивая параллельная улица Пушкина. На каждом шагу необычный архитектурный прием, барельеф, эркер. Зато внутри — убитые квартиры стоимостью в несколько миллионов рублей (иногда десятков; спасибо «Авито» за то, что можем посмотреть их изнутри и поплакать, что мечта жить в сквере у «Манекена» из-за таких цен никогда не сбудется).

Что здесь должно было быть? Фонтанчик? Умывальник?

Хотя есть и дома, в которых, кажется, уже никто не должен жить. А ведь живут. Речь о доме № 69 на Пушкина. Старенькое деревянное, напоминающее барак здание все еще с чистенькими шторами на окнах. Иногда на подоконниках можно и котиков наблюдать. Как еще полгода назад говорил нам краевед Юрий Латышев, этот дом думают снести. И хотя он выглядит аварийным, без постройки 20-х годов прошлого века эта улица станет проще и отчасти потеряет свой шарм.

По Пушкина или Цвиллинга можно выйти в сквер у ДК ЖД. Отсюда открыт проход сразу в несколько необычных локаций. За домом № 88 на улице Свободы скрывается так называемый лифт Тартаковского — необычная башня, но без прекрасной принцессы внутри, которая спустит свои локоны. Эта кирпичная ракета устремляется ввысь, но никуда не ведет. Несколько лет назад один чиновник решил к старенькой шестиэтажке пристроить лифт — ходить же лень. Внутрь здания никак такую конструкцию было не встроить, а вот на улице — прям так и просилась. Вот только другим жильцам это не понравилось, споры вылились в громкое судебное разбирательство. Сейчас ракета из железа и кирпича так и стоит незаконченной. Со своего космодрома она не стартанет, но будто и не нужно — необычная достопримечательность как глоток свежего воздуха среди классических памятников и домов.

Предполагалось даже место для часов

А здесь — вход в квартиру

Возвращаемся в сквер на Орджоникидзе и переходим во дворы уже с другой стороны. Во-первых, что сразу бросается в глаза — высотка, которая непонятным образом прячется среди низеньких пятиэтажек и остается незаметной со стороны крупных улиц. Ну прямо Волли из комиксов, где нужно на картинке с миллионом человечков найти одного единственного, в полосатой кофте и шапочке. Встроили новостройку, по нашему мнению, удачно: не портит облик почти исторического центра. Да и выглядит не как серо-голубые стеклянные исполины, а что-то элегантное.

Но самое интересное в этом дворе немного меркнет на фоне высотки. Здесь находится школа искусств, бывшее здание высшего начального училища, построенное еще в 1916 году. Судя по виду, недавно дом отреставрировали, поменяли окна (на хорошо вписывающиеся стеклопакеты под дерево), наставили камер по периметру — «ай-ай-ай, нельзя портить памятник культуры, а тем более мочиться вокруг».

От школы искусств придется прогуляться несколько минут до следующей точки. Голову вверх! Посмотрите направо — здесь шестой этаж пристраивали на пятый, вот только о безопасности жильцов никто не думал (воры и домушники по крыше легко доберутся до их квартиры), поэтому им пришлось ставить решетки. Посмотрите налево — здесь у дома ободрали облицовку на первом этаже, но это выглядит не убито и разрушенно, а стильно, прямо такой лофт не в интерьере, а в экстерьере.

Архитекторы Челябинска будто питали какую-то особую страсть к башенкам

Следующая локация спряталась во дворах за улицей Свободы, точнее по адресу Привокзальная, 13а. Что это за мини-замок? Водонапорная башня XIX века. Да-да, в Челябинске есть не одна старинная башня на Воровского (к слову, тоже в Советском районе — прогуляться до нее можно минут за пятнадцать). Так вот, башенка на Привокзальной площади появилась в городе еще в 1896 году. Сейчас это просто старинная достопримечательность и место для селфи.

Внутри — прямо Белое древо Минас Тирита

К слову, тут же находится здание старого вокзала — двухэтажная голубая постройка. На его месте в конце XIX века построили первый каменный вокзал, затем несколько раз перестраивали, достраивали и, к сожалению, упрощали. По сравнению с тем, что было в начале XX века, здание оскудело на вид, но, признайтесь, и такой старый вокзал вы видели не часто?

Дальше по маршруту от вокзала тоже придется немного пройтись. На этот раз — в сторону стадиона «Локомотив». Здесь спрятался квартал, который называют Переселенческим Пунктом. В конце XIX века тут поставили несколько бараков для крестьян, которые отправлялись из Центральной России за Урал и в Сибирь. Кто-то из них оставался в Челябинске. За несколько лет пара бараков да еще пара шалашей разрослись: появились бани, врачебные пункты. На смену страшным постройкам приходили красивые, с большими резными окнами. В конце 20-х годов прошлого века Переселенческий Пункт постепенно затих: здесь больше не бурлила жизнь, а лица не сменялись одно другим со скоростью ветра (точнее проносящихся поездов). Зато на улице Переселенческий Пункт осталось несколько примечательных построек.

Так уж и быть, элеватор тоже покажем. Хотя из этой точки дойти до него трудно — от Переселенки до него одни заборы да промзона. Элеватор — призрак, так и не нашедший упокоения и не выполнивший свое незаконченное дело. Его пытались перекроить под арт-пространство, ТРК и много что еще. Но пока он возвышается гигантом со славой одного из самых жутких домов России. Говорят, в нем и привидения, и огромные крысиные монстры обитают. Наверно, надеются сожрать нерадивого туриста. Проверять мы это не стали (молодая журналистка привидений не боится, а вот реальных людей в заброшках — немного). Тем не менее элеватор — одна из самых ярких и колоритных архитектурных особенностей города. А ведь выбирать есть из чего…

P. S. Редакция поздравляет челябинцев с Днем архитектуры. Напоминаем, что в нашем городе есть что посмотреть в любом районе. Главное — не забывать вглядываться.